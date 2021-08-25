Що ж, airBaltic – латвійська авіакомпанія анонсувала свій традиційний зелений розпродаж. Вартість авіаквитків з українських міст від 25 євро в один бік та від 49 євро в обидва.

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У вартість найдешевших квитків входить дві одиниці ручної поклажі: 55x40x20 сантиметрів та 30x40x10 сантиметрів загальною вагою до 8 кілограмів.

Розпродаж триватиме до 7 вересня 2021 року та діє на рейси з 6 вересня 2021 по 26 березня 2022 року.

Авіакомпанія виконує прямі рейси з Києва до Вільнюса та Риги, з Одеси до Риги, а також зі Львова до Риги звідки пропонує зручні стикування з багатьма цікавими напрямками.

Правила бронювання та скасування квитків

Авіакомпанія airBaltic розуміє ситуацію з коронавірусом, що склалася у цілому світі, тому пропонує клієнтам вигідні умови.

Якщо турист купує квитки принаймні за 170 днів до польоту, то може оплачувати їх поступово, розділивши на дві або чотири частини. Однак така послуга платна – 19,9 євро.

Крім того, авіаперевізник оновив свої тарифи, тому навіть базовий тариф GREEN дозволяє змінити дати польоту за окрему плату – 50 євро.

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