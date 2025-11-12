Яке місто Європи найкраще для відпочинку без авто: з'явився новий рейтинг
- Афіни визнано найкращим містом для відпочинку без автомобіля завдяки зручним пішохідним зонам, доступному громадському транспорту та близькості визначних пам'яток.
- Мюнхен та Лісабон зайняли друге та третє місця відповідно, пропонуючи легкий доступ до міста через громадський транспорт та пішохідні маршрути.
Під час мандрівки до того чи іншого міста якісний громадський транспорт і зручні пішохідні маршрути мають велике значення для загального враження. Особливо це важливо для туристів, які подорожують без авто.
Туристам, які планують відпустку у столиці Греції, на щастя, не потрібно турбуватися про пересування, оскільки Афіни було визнано найкращим містом для відпочинку без автомобіля. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Daily Mail.
Яке місто Європи найкраще для відпочинку без автомобіля?
Компанія Accor зібрала дані про міста по всьому континенту, проаналізувавши такі фактори, як частка пішоходів у центрі міста, різноманітність і доступність громадського транспорту, а також відстань до визначних пам'яток. Грецька столиця отримала найвищий бал за те, що її легко досліджувати без автомобіля.
Афіни вражають пішохідною зоною, що оточує Акрополь, а також легко доступні один від одного такі райони міста, як Plaka, Monastiraki та Psyrri. Тим часом до узбережжя легко дістатися на трамваї, а до аеропорту – на метро.
Також місто може похвалитися чотирма великими залізничними вузлами.
Цікаво! Кілька років тому Афіни опинилися у рейтингу Lonely Planet як одне з найгірших міст за рівнем заторів.
На другу місті рейтингу опинився німецький Мюнхен. Ті, хто прилітає літаком, можуть легко дістатися до історичного центру міста поїздом з аеропорту. Окрім того, відвідувачі можуть дослідити місто, прогулюючись пішки.
Також для відпочивальників, які бажають подорожувати між визначними пам'ятками, курсує безліч трамваїв і зручне метро.
Трійку найкращих міст замкнула столиця Португалії. Лісабон має широкий вибір громадського транспорту – від метро до поромів, які перевозять відвідувачів по річці Тагус.
Топ-10 міст Європи без автомобілів
- Афіни
- Мюнхен
- Лісабон
- Софія
- Гамбург
- Відень
- Порту
- Мадрид
- Цюрих
- Ліон
Що варто знати про відпочинок у Греції?
Часто Греція асоціюється лише з літнім відпочинком, однак ця колоритна та багата на історію країна також має що запропонувати в інші пори року. Так, взимку можна насолодитися менш переповненими туристами Афінами та відвідати культурні події на Пелопоннесі.
Одним з найпопулярніших напрямків у Греції є острів Корфу, який відомий своїми пишними зеленими пейзажами та незайманими пляжами. Але деякі його частини мають репутацію переповнених туристами. Туристам, які хочуть втекти в тихішу частину Корфу, рекомендують вирушати у рибальське селище Кассіопі.
Також для втечі від галасу підійде Ласіті на острові Крит. Це місце славиться своєю природною красою – від мальовничих заток до гірських пейзажів.
