Найнебезпечніші аеропорти Європи: посадити літак тут – справжнє випробовування

Переліт на літаку зазвичай асоціюється з приємним передчуттям подорожі, однак деякі популярні європейські курорти приховують нюанс, про який знають не всі. Йдеться про аеропорти зі складними умовами посадки, які потрпапили до списку найнебезпечніших у світі.

Тисячі таких рейсів щодня приземляються без жодних інцидентів, проте для пілотів вони вимагають особливої уважності, пише Mirror. Причиною є короткі чи незручні злітно-посадкові смуги, а ще різкі зміни погоди чи складний рельєф місцевості.

Читайте також Неймовірна природа та незабутні пейзажі: топ 10 причин обрати Швецію для наступної подорожі

Щоб гарантувати безпеку пасажирів, пілоти проходять спеціальну підготовку перед польотами в подібні аеропорти. Вона включає теоретичні заняття, тренування на симуляторах і практичні польоти.

Та навіть попри це, в Європі діють високі стандарти авіаційної безпеки, за якими стежить Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу. Більшість аеропортів належить до категорії А, що передбачає стандартний рівень підготовки для пілотів.

Які аеропорти найнебезпечніші?

Аеропорт Інсбрука, Австрія

Туристи летять до Інсбрука, щоб помилуватися приголомшливими Австрійськими Альпами, проте гори створюють труднощі для пілотів. Лише капітанам дозволено садити літаки в цьому аеропорті, який розташований глибоко в долині.

Тут передбачається не лише складний маневр посадки в долині, але й вітер. Виявляється, що існує навіть обмежена ймовірність невдалого повторення посадки через гори, що оточують аеропорт.

Міжнародний аеропорт Гібралтару, Гібралтар

Схема розташування аеропорту в Гібралтарі досить незвична, оскільки аеропорт перетинає головна дорога. Рух транспорту зупиняється приблизно 15 разів на день, щоб дозволити літакам приземлятися та злітати.

Проте пілоти мають проблеми через аномальний вітер через відому Гібралтарську скелю й турбулентність. Пілоти можуть навіть відхилятися від маршруту, а деякі рейси навіть припиняють спроби посадки в погану погоду.

Аеропорт Кріштіану Роналду, Мадейра

Злітно-посадкова смуга Мадейри може виглядати досить небезпечно, а все через те – що це фактично міст біля води. Щоб приземлитися на цьому острові пілотам необхідна спеціальна підготовка.

У 1977 році на Мадейрі сталася смертельна аварія, коли 131 людина зі 164 на борту – загинула. Авіакатастрофа сталася через те, що літак впав на кінець злітно-посадкової смуги. Ця сумна подія призвела до будівництва мосту для розширення злітно-посадкової смуги.

Аеропорт Куршевель, Франція

Аеропорт у Французьких Альпах часто вважається одним із найнебезпечніших у світі. Річ у тому, що він має найкоротшу злітно-посадкову смугу у світі та найвищу злітно-посадкову смугу з асфальтованим покриттям у Європі.

Розташований аеропорт на високі 2008 метрів над рівнем морем, а злітно-посадкова смуга має довжину лише 537 метрів. У ньому дозволено приземлятися лише невеликим літакам та гелікоптерам.

Ця локація складна ще й тим, що не має систем освітлення, а восени та взимку ця місцевість потерпає від екстремальних погодних умов.

Що ще варто прочитати?