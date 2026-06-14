Деякі аеропорти дивують сучасною інфраструктурою, а деякі своїм розташуванням. Одним із найвідоміших у світі є аеропорт Гібралтару, адже його злітно-посадкова смуга перетинає головну автомобільну дорогу, яку щоразу перекривають під час зльоту та посадки літаків, розповідає Andalucia.com. При цьому аеропорт працює і сьогодні: він обслуговує регулярні цивільні рейси та одночасно використовується як військовий аеродром.

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Як з'явився аеропорт Гібралтару?

Історія аеропорту розпочалася у 1939 році, коли під час Другої світової війни на британських заморських територіях створили військовий аеродром для потреб південної Європи та Північної Африки. Для розширення злітно-посадкової смуги навіть використовували породу, яку видобували під час прокладання тунелів усередині Гібралтарської скелі.

Як виглядає аеропорт: дивитись відео

Згодом смугу ще більше подовжили, а у 1958 році відкрили перший пасажирський термінал. Упродовж багатьох років аеропорт був важливими повітряними воротами для туристів, які прямували на узбережжя Коста-дель-Соль і до Марбельї. Однак у 1969 році ситуація ускладнилася: після закриття кордону з Іспанією літакам довелося виконувати складний маневр під час посадки, оминаючи іспанський повітряний простір. Такий захід вимагав від пілотів високої майстерності.

Новий етап розвитку розпочався після угоди 2006 року, яка зняла частину обмежень на польоти. У 2012 році відкрили сучасний термінал, розрахований на обслуговування до одного мільйона пасажирів на рік. Ще однією особливістю аеропорту є те, що його злітно-посадкова смуга перетинає проспект Вінстона Черчилля – єдину автомобільну дорогу, яка веде до Гібралтару. Через це рух транспорту на кілька хвилин зупиняли щоразу, коли літак злітав або приземлявся.

Аеропорт Гібралтару / фото Getty

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Щоб вирішити проблему, у 2023 році під смугою відкрили спеціальний тунель для автомобілів, тоді як наземний перехід залишили для пішоходів, велосипедистів і користувачів скутерів. Тим не менш, аеропорт Гібралтару сьогодні вважають одним із найцікавіших і найунікальніших у світі.

Який інцидент в аеропорту є найвідомішим?

Однією з найвідоміших трагедій, пов'язаних з аеропортом Гібралтару, стала авіакатастрофа 4 липня 1943 року. Літак B-24 Liberator II впав у море одразу після нічного зльоту, внаслідок чого загинули всі 16 людей на борту: 11 пасажирів і 5 членів екіпажу.

Серед загиблих був головнокомандувач польської армії та прем'єр-міністр польського уряду у вигнанні Владислав Сікорський. Британське розслідування дійшло висновку, що причиною катастрофи стало блокування системи керування літаком з невстановлених причин.