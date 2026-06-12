Українська блогерка anastasiia_krivitska поділилася враженнями від відпочинку на грецькому острові Корфу та розповіла, що там можна орендувати човен навіть без водійських прав, спеціальної ліцензії чи попереднього досвіду керування.

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Скільки коштує оренда човна у Греції?

За словами дівчини, перед виходом у море туристам проводять короткий інструктаж. Під час нього пояснюють, як керувати човном, користуватися картою маршруту, кидати якір, а також розповідають, де дозволено плавати. Блогерка зізналася, що навіть навчилася самостійно в'язати морський вузол.

Як орендувати човен у Греції / інстаграм anastasiia_krivitska

Після цього туристи кілька хвилин практикуються разом з інструктором. Якщо все проходить успішно, їм дозволяють самостійно вирушити в море. Зазвичай відпочивальники допливають до однієї з бухт, зупиняються там і проводять час на воді. Втім, блогерка разом із мамою вирішили дослідити якомога більше узбережжя, тому всі чотири години не робили зупинок і продовжували плавання.

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За оренду човна на чотири години вони заплатили 100 євро. Однак через те, що весь цей час провели в морі без перерв, дівчині довелося додатково доплатити ще 50 євро.