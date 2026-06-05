Мандрівник зі США Сем Сірс за своє життя відвідав 45 країн. Він побачив багато прибережним міст і для Travel Off Path склав список тих, у які більше не хоче повертатися.

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Які пляжні локації у Європі не сподобалися мандрівнику?

Албуфейра, Португалія. Алгарве – це найпопулярніший курортний регіон Португалії на березі Атлантичного моря. Його часто порівнюють з Сан-Дієго у США, але Сем Сірс з цим не дуже погоджується. Він побував в Албуфейрі – найвідомішому курорті регіону – і залишився розчарованим.

Так, тут дійсно є дуже красивий золотий пісок на пляжах, і коли об нього розбиваються сині хвилі – це неймовірне видовище. Але ціни у Албуфейрі значно дорожчі ніж загалом в Алгарве, вулиці переповнені туристами, а на пляжах відпочивальників дістають настирливі продавці, яких неможливо позбутися. Усе це робить Албуфейру не престижним курортом, а невдалим.

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Мандрівник радить натомість завітати у сусіднє місто Картейра. Атмосфера тут спокійніша, ціни дешевші, а краєвиди так само вражають.



Узбережжя Албуфейри / Фото AROUND THE WORLD

Санторіні, Греція. Цей острів є одним з найкрасивіших місць на Землі, але, на жаль, його зіпсував масовий туризм. Влітку людей тут настільки багато, що можна забути про спокійний відпочинок на своїй віллі з видами на білосніжні будинки з синіми дахами і безкрає море. До того ж ціни на Санторіні дуже завищені.

Сірс радить замість Санторіні відвідати місто Ханья на острові Крит. Це дуже недооцінений курорт, де зазвичай мало туристів, а тому можна повністю зануритися в атмосферу Греції.

Місто Ханья у Греції / Фото Depositphotos

Вік, Ісландія. Це не зовсім пляжний курорт, адже океан тут дуже холодний і небезпечний, а тому купатися суворо заборонено, але мандрівник вирішив додати його до свого списку. Американець вперше побачив це найпівденніше поселення Ісландії у 2016 році і був приголомшений красою природи. Чорний вулканічний пісок, базальтові колони та могутній океан створюють враження перебування на іншій планеті.

Однак нині Вік став популярним туристичним місцем з купою туристів, де вже значно складніше сповна відчути всю могутність природи. Сірс зізнався, що у цьому місці він більше ніколи не відчував того, що відчув у далекому 2016 році, коли Ісландія була непопулярним напрямком.

Тим, хто хоче більше спокою, відчуття приватності і дикої природи, мандрівник радить відвідати Фарерські острови.

Краєвиди на пляжі Вік / Фото caspar.ying

Звісно, враження від подорожей завжди залишаються суб'єктивними, і те, що розчарувало одного туриста, може сподобатися іншому. Водночас подібний досвід нагадує: популярність курорту ще не гарантує ідеального відпочинку. Тому перед бронюванням варто не лише переглядати фото у соцмережах, а й ознайомлюватися з відгуками мандрівників, які вже побували тут.