Українські туристи можуть подорожувати до Абу-Дабі: країна спрощує умови в'їзду

Об'єднані Арабські Емірати – країна, яка асоціюється з розкішшю та технічним проривом. Кожен турист мріє хоча б раз побувати тут, адже вірить, що ОАЕ не залишають байдужим нікого.

Що ж, українцям тепер здійснити подорож легше. Влада столиці ОАЕ – Абу-Дабі, внесла Україну в перелік "зелених" країн, дозволивши українським туристам в'їзд.

Читайте також Вікенд на природі: мальовничі місця для ідеального пікніка неподалік Києва

Як відомо, нові правила набудуть чинності з 31 липня 2021 року, а до тих пір Україна перебуватиме в червоній зоні.

Умови в'їзду до Абу-Дабі

наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не раніше 96 годин до запланованого вильоту;

після прибуття необхідно буде пройти ще один тест на COVID-19, який робиться безпосередньо в аеропорту. Результат цього тесту надійде у вигляді повідомлення протягом 24 годин. До моменту отримання результату необхідно перебувати в умовах самоізоляції;

усім туристам потрібно буде пройти додатковий ПЛР-тест на 6 та 12-й день.

Ситуація з коронавірусом в ОАЕ

За даними Worldometer, станом на 30 липня 2021 року в ОАЕ зафіксували 677 801 випадок COVID-19;

Перемогти смертельну інфекцію вдалося понад 655 183 тисячам громадян;

Від ускладнень хвороби померли понад 1 939 пацієнтів.

Відзначимо, раніше ОАЕ ввійшли до десятки найпопулярніших країн для подорожей серед українців.

Також 26 липня Швеція, Фінляндія та Португалія відкрили кордони для українців. А от уряд Ісландії та Нідерландів повідомив про запровадження додаткових обмежень для туристів.