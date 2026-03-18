"Велику качку" вважають однією з найвідоміших пам’яток Лонг-Айленда у штаті Нью-Йорк, пише The Sun.

Вже майже 100 років качка стоїть біля траси у Фландрії. Ця дорога веде до Гемптонса – курортного регіону з всесвітньо відомими пляжами, які неодноразово ми могли бачити у фільмах чи по телебаченні.

Чим особлива "Велика качка"?

Для туристів ця локація є дуже цікавою. Місце настільки популярне для фото, що має навіть власну сторінку в інстаграмі. Дістатися до "Великої качки" зручно як автомобілем, так і громадським транспортом.

Сьогодні споруда є музеєм з сувенірною крамницею, проте спочатку вона мала зовсім інше призначення. У 1931 році місцевий фермер Мартін Маурер, який вирощував качок, замовив її як магазин для продажу качок та яєць. Ідея виникла після того, як під час подорожі він побачив у Каліфорнії будівлю у формі кавника.

З роками "Велика качка" стала справжнім символом: про неї писали відомі видання, їй присвячували пісні, а коли будівлі загрожувало знесення, там навіть розгорнули кампанію на її захист.

І хоч на певний час пам’ятку переносили з її персісного місця, у 2007 році вона повернулася назад, а вже у 2008 році була внесена до Національного реєстру історичних місць.



Всередині можна придбати сувеніри / Фото з інстаграму @thebigduckli

На свята качку прикрашають гілками ялинки з кульками та різноманітними прикрасами, тож в зимову пору вона виглядає доволі красиво та святково.

