5 найкращих пляжів світу у 2026 році: виглядають як з картинок Pinterest

Кожного року експерти туристичної галузі визначають найкращі пляжі світу, оцінюючи не лише їхню красу, але й атмосферу та комфорт. У 2026 році до рейтингу увійшли локації з різних куточків планети – від тропічних островів до європейських узбережь.

У добірці опинилися місця, які вражають чистотою води, краєвидами та відчуттям спокою, пише Independent.

Читайте також 5 прихованих місць у Хорватії, які варто побачити цього літа: список локацій замість Дубровника

У 2026 році звання найкращого пляжу світу отримав Entalula Beach, що розташований на острові Палаван у Філліпінах. До п’ятірки рейтингу World’s 50 Best Beaches також увійшли пляжі Греції, Австралії, Мадагаскару та Фіджі.

Що відомо про найкрасивіші пляжі 2026 року?

Entalula Beach у Філліпінах

Це місце, яке посіло першу позицію, поєднало в собі білосніжний пісок, кришталево чисту воду та високі вапнякові скелі. Пляж менш людний, ніж інші поруч, тож це додає йому особливого шарму. Дістатися сюди можна лише човном, тож це допомагає йому зберегти тиху та майже недоторкану атмосферу.

Fteri Beach у Греції

Друге місце у світі та першість у Європі отримав пляж Fteri Beach на острові Кефалонія. Пляж сховався у відокремленій бухті серед скель.

Потрапити сюди можна човном або пішки складною стежкою. Білий гальковий берег з піском та бірюзовою водою створюють спокійну та естетичну атмосферу.

Wharton Beach в Австралії

Головна перевага пляжу, який посів третю позицію – віддаленість. Тут туристи відчувають тишу в оточенні дикої природи.

Nosy Iranja на Мадагаскарі

Особливість пляжу полягає у піщаній косі, яка під час відпливу з’єднує два острови. Крім мальовничих краєвидів, місце багате морським життям і зонами, де гніздяться морські черепахи. Атмосфера тут дуже наближена до уявлення про тропічний рай.

East Beach у Фіджі

Пляж посів п’яте місце завдяки спокою та комфорту. Цей варіант підійде для тих, хто шукає не дику екзотику, а гармонійний та зручний відпочинок біля води.

До десятки найкращих пляжів також потрапили Dhigurah на Мальдівах, Shoal Bay East в Ангільї, Koh Rong у Камбоджі, Playa Balandra в Мексиці та Donald Duck Bay у Таїланді.

У 2026 році особливо виділилася Греція, Таїланд та Австралія, оскільки кожна з цих країн має одразу по 3 пляжі у списку.

До слова, найчистішим цього року став пляж Ісла Пасьон у Мексиці, пише Euronews. До цього відокремленого острова можна дістатися човном з Косумель. Локація приваблює всіх любителів снорклінгу. Тут можна плавати серед коралових рифів та навіть зустріти скатів, а ще – побачити місця гніздування морських черепах.

Що ще варто прочитати?

На першому місці в рейтингу найкрасивіших місць світу 2026 року – гірський регіон Пікос-де-Європа в Іспанії, відомий різноманітністю ландшафтів та традиційними селищами.

Пляж Каміло на Гаваях вважається найбруднішим у світі через накопичення сміття з усього світу, яке приносить Велика тихоокеанська сміттєва пляма.