3 найяскравіші міста Азії: їх вартує побачити хоча б раз у житті
- Шанхай в Китаї вражає поєднанням футуристичної архітектури та старих храмів, і є найбільш густонаселеним містом країни з майже 30 мільйонами жителів.
- Фукуока в Японії приваблює туристів японською кухнею, особливо раменом, та служить зручною точкою для дослідження острова Кюсю.
Кожна подорож в різні країни Азії – дуже особлива. Вона вирізняється архітектурою, природою та їжею. Континент вже давно є одним з найяскравіших напрямків для подорожей, тому ділимося 3 цікавими маршрутами, які зможуть вразити.
Туристичні експерти з Time Out визначили три напрямки, які варті уваги, оскільки кожна з цих локацій дуже особлива й незвична.
Які міста в Азії здатні запам’ятатися?
Шанхай у Китаї
Це місто в Китаї знову повертається у список бажаних напрямків для мандрівників. Шанхай вражає футуристичними хмарочосами, які поєднуються зі старими храмами. Тут можна побачити ультрасучасну архітектуру, а потім прогулятися каналами, які нагадують маленьку "Венецію".
Останніми роками туризм у Китаї зазнав певного спаду через обмеження для іноземців. Мовиться про цифрові оплати й необхідність завантаження VPN. Проте зараз ситуація вже змінюється й місто знову відкривається для мандрівників.
До речі, станом на 2025 рік Шанхай став найбільш густонаселеним містом Китаю, пише Geographical. У ньому проживають майже 30 мільйонів людей. Місто вважається світовим фінансовим та інноваційним центром та стабільно входить до десятки провідних економічних хабів світу.
Фукуока у Японії
Туристи кажуть, що Фукуока – один з найцікавіших напрямків Японії. Місто ще не перевершило популярність Токіо, але вже приваблює тих, хто шукає для себе щось нове.
Тут можна зануритися в японську кухню й спробувати для себе чимало традиційних страв, проте найбільше Фукуока славиться раменом.
Крім того, місто приваблює доступним житлом і вигідними цінами. Додатково Фукуока стає зручною відправною точкою для дослідження острова Кюсю, яке відоме водоспадами, гарячими джерелами та незвичайними пляжами.
Луангпхабанг у Лаосі
Це місто дуже часто залишається поза увагою туристів, однак воно неабияк вражаюче. Луангпхабанг поєднує в собі красиву природу й атмосферу спокою. Мандрівники навіть нерідко порівнюють його з Таїландом, проте тут все набагато доступніше.
Золоті храми, водоспад Куанг Сі та краєвиди річки Меконг створюють неймовірну атмосферу, заради якої сюди приїжджають з різних куточків світу.
Єдине, що варто врахувати – сезон дощів, який влітку може зіпсувати всі плани, тому сюди краще навідуватися навесні.
Які ще є цікаві та красиві напрямки?
У Тунісі є невимовно красиве місто Сіді-Бу-Саїд, яке часто навіть плутають із Санторіні через його характерну біло-блакитну архітектуру. Містечко оповите білими будиночками з блакитними дахами та видом на бірюзове море. Це один з найбільш впізнаваних курортних куточків Тунісу, який набагато доступніший за більшість середземноморських напрямків.
Що тут варто побачити:
Палац Еннейма Еззахра;
Кафе "Де Деліс";
Дар-ель-Аннабі.
Неподалік Неаполя розташований острів Іскія, який пропонує тихий відпочинок з термальними джерелами та гарними краєвидами на вулкан Епомео. Іскія є доступнішою та менш переповненою альтернативою Капрі, з дешевшим житлом і їжею, ідеальною для тривалого відпочинку.
Часті питання
Які особливості роблять Шанхай привабливим для туристів?
Шанхай вражає футуристичними хмарочосами, які поєднуються зі старими храмами. Місто пропонує ультрасучасну архітектуру та канали, що нагадують маленьку 'Венецію'. Окрім цього, Шанхай вважається світовим фінансовим та інноваційним центром.
Чому Фукуока стає популярним туристичним напрямком?
Фукуока приваблює туристів своєю японською кухнею, зокрема раменом, доступним житлом і вигідними цінами. Місто також є зручною відправною точкою для дослідження острова Кюсю з його водоспадами, гарячими джерелами та незвичайними пляжами.
Що робить Луангпхабанг у Лаосі особливим?
Луангпхабанг поєднує в собі красиву природу й атмосферу спокою. Золоті храми, водоспад Куанг Сі та краєвиди річки Меконг створюють неймовірну атмосферу. Важливо врахувати сезон дощів, який може зіпсувати плани, тому краще навідуватися сюди навесні.