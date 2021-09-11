2 тисячі євро і 2 країни: ділимось з власного досвіду, як незабутньо відпочити в Чорногорії

Часто люди сперечаються, що краще для відпочинку: гори чи море. Чорногорія позбавить вас цієї дилеми, адже пропонує неймовірний природний тандем, який подарує багато емоцій, енергії та натхнення.

Журналістка 24 каналу Ірина Бенцак поділилась особистим досвідом та розповіла, що варто побачити, куди їхати та що їсти у Чорногорії. Про активно-пасивний відпочинок читайте далі у нашому матеріалі.

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Скільки коштує відпочинок у Чорногорії

Чорногорія закохує з першого погляду. Ви будете вражені величністю гір, які повсюди оточуватимуть вас та від яких важко сховатися навіть у номерах готелів чи приватних віллах, які дуже популярні у цій країні. Води Середземного моря стануть другою причиною, чому ви захочете сюди повернутись, адже вони – кришталево чисті. Проте найкращою перлиною Чорногорії, на мій погляд, є Боко-Которська затока – найбільша бухта в Адріатичному морі. Тамтешні ландшафти та неймовірні природні колаборації заворожують.

Вартість проживання



Мальовничі краєвиди Бієли / Фото Ірина Бенцак

Ми обрали готель у поселенні Бієла, що розташоване у затоці. Навіть невелике селище у Чорногорії вирує життям, але попри це ви зможете тут знайти душевний спокій. Уся набережна всипана закладами, де до пізнього вечора сидять відвідувачі та можна спробувати все: від морепродуктів до бургерів із пивом. Бієла вражає мальовничими краєвидами та має велику популярність серед туристів. Тут можна зустріти чимало українців, чорногорців зі східних міст і столиці, а також сербів, боснійців та хорватів.

Провінція приваблює не лише природою. Тут розташовані 2 готелі відомої мережі Iberostar, яку можна зустріти не лише в Чорногорії, а й за її межами. В одному з таких готелів ми жили. Вартість проживання склала близько 1000 євро на двох осіб за 9 ночей, включаючи дворазове харчування. Величезним плюсом готелю є приватний великий пляж із безплатними парасольками та шезлонгами.

Інші витрати

Переліт та страхування коштували 400 євро, ще приблизно стільки ж – решта витрат (харчування, оренда авто, сувеніри, шопінг).



Приватний пляж готелю / Фото Ірина Бенцак

Міські пляжі поруч були не дуже доглянутими та крихітними. Також варто знати, що у Чорногорії переважають кам'янисті береги. З розваг можна знайти екскурсії, катамарани та SUP (веслування на дошці). Більше цікавого варто шукати у місті Херцег-Новий, який розташований за 12 кілометрів від поселення. Туди кожні пів години їздить автобус, вартість якого 1 євро. Це спокійне місто потішить краєвидами, архітектурою та затишною атмосферою.



Архітектура Херцег-Нові / Фото Ірина Бенцак

Ми вирішили відмовитись від автобусних екскурсій та орендувати авто, щоб детальніше ознайомитись із ландшафтом країни. І це рішення було однозначно найкращим. Площа Чорногорії менша за Львівську область, тому за один день ви встигнете побачити чимало. Вартість оренди авто на 1 добу становила 55 євро і додатково ми оплачували пальне. За день встигли проїхати понад 500 кілометрів, побачили 5 міст і були дуже задоволені.

Що подивитись у Чорногорії

Чудова ідея взяти авто в оренду / Фото Ірина Бенцак

Почали мандрівку з розкішного міста Пераст, яке вважається одним із найдорожчих у Чорногорії. Там немає пляжів, адже люди приїжджають сюди насолодитись краєвидами на розкішних терасах. Вузенькі вулички та велична архітектура: Пераст – ідеальна локація для поціновувачів краси.



Природа у Перасті чудова / Фото Ірина Бенцак



Неймовірна краса / Фото Ірина Бенцак



Справжні естети точно оцінять цю архітектуру / Фото Ірина Бенцак

Котор – місто, яке точно варте уваги. Але з ним краще знайомитись з оглядових майданчиків, де відкриваються неймовірні краєвиди на всю Боко-Которську затоку. Один із найвищих називається View point on Kotor (координати: 42.406525, 18.793776). Але будьте обережні та вирушайте туди лише у ясну погоду, адже в іншому випадку ризикуєте побачити лише хмари за кілька метрів від себе. Дорогою туди можна знайти чимало оглядових майданчиків, а для любителів екстриму є зіплайн: вільний політ між горами по тросу коштує 10 євро.



Боко-Которська затока з висоти / Фото Ірина Бенцак



Спуск на зіплайні / Фото Ірина Бенцак

Наступною точкою у нашій мандрівці стала столиця Подгоріца. Вона не варта уваги туристів та своєму статусу, м'яко кажучи, не відповідає. Це хороший варіант прогулятись спокійним містом, подивитись на новенький міст і сходити на шопінг (ціни тут, як в Україні). Тому, якщо ви захочете відвідати Подгоріцу, не очікуйте багато від цього міста, воно геть не туристичне. Єдина перевага – дорога до нього ну дуже мальовнича.



Подгоріца здивує величним мостом / Фото Ірина Бенцак



Мальовнича дорога до столиці / Фото Ірина Бенцак

Зупинка №4 – велетенське озеро Шкодер, найбільше на Балканському півострові. Воно розляглось між двома країнами – Албанією та Чорногорією. Закрученими серпантинами можна піднятись та насолодитись неймовірними краєвидами на гори та водойму. Тут немає натовпів туристів та шаленого руху авто. Серпантини пустують, а, отже, дають можливість сповна насолодитись красою природи.



Озеро Шкодер з висоти пташиного польоту / Фото Ірина Бенцак

Далі варто побачити Мілосер, який потішить затишними міськими пляжами, зеленими парками і лагунами. Звідти відкривається чудовий краєвид на популярний острів Светі-Стефан, який тепер доступний для туристів.



Мальовничі пляжі Мілосеру / Фото Ірина Бенцак



Природа у Мілосері вражає / Фото Ірина Бенцак



Острів Светі-Стефан, який тепер можуть відвідати усі охочі / Фото Ірина Бенцак

Остання точка у нашому маршруті – гучна туристична Будва. Вона більше відповідає статусу столиці. Тут багато руху, шуму та туристів. Це головна артерія країни.

Гастротур

Якщо ви приїхали у Чорногорію – не втрачайте можливість та сповна насолодіться свіжими морепродуктами. Тут у кожному закладі знайдеться чимало делікатесів на будь-який смак. Особливо мені сподобався восьминіг на грилі, який тут подають із овочами та картоплею. До речі, чорногорці люблять щедро додавати у страви часник, тому, якщо плануєте вечерю, прихопіть із собою жувальні гумки.

На кожному кроці туристам пропонують рибу та млинці. Разом з тим, у чорногорських меню ви знайдете чимало інших європейських страв: піци, пасти та ризотто.



У Чорногорії варто куштувати морепродукти / Фото Ірина Бенцак

Одноденна поїздка в Албанію

Ми знудилися лежати на пляжах та захотіли нових пригод, а тому вирішили орендувати авто вдруге та відвідати Албанію, яка розташована за 80 кілометрів від Будви. З кордону ми потрапили у містечко Шкодер та ще раз помилувались місцевими красотами гігантського озера, яке має ідентичну назву.



Озеро Шкодер у Албанії / Фото Ірина Бенцак



Старовинний міст у Шкодері / Фото Ірина Бенцак



Мечеть в Шкодері / Фото Ірина Бенцак

Варто зазначити, що Албанія – країна контрастів, особливо після Чорногорії. Моментами вона була схожа на безтурботний та хаотичний В'єтнам. Тут багато напівзруйнованих будівель, велосипедисти просто їдуть під колеса автомобілів, а інші водії ніби ніколи не чули про правила дорожнього руху. На дорогах – суцільний хаос, відтак і шалені корки у кожному місті.



Албанія дуже контрастна країна / Фото Ірина Бенцак

Тірана – столиця Албанії. Вона більше схожа на сучасне місто та має чимало модерних будівель. Кількох годин більш ніж достатньо, аби відчути ритм Тірани. Нам же вистачило трошки більше години. Якщо все ж буде нагода завітати у столицю, прогуляйтесь центральними вулицями, загляньте в один із бункерів (їх по всій Албанії сотні) та подивіться на місто з висоти. Найкраще для останнього підійде монумент Мати-Албанія, який розташований у Національному кладовищі мучеників Албанії.



Сучасна столиця Албанії – Тірана / Фото Ірина Бенцак



Один із бункерів у Тірані / Фото Ірина Бенцак

Але не витрачайте багато часу на це місто, а рухайтесь на південь – до моря. По дорозі можете заглянути у Дуррес, Берат, місто тисячі вікон, та Аполлонію Іллірійську. Гірські мальовничі серпантини приведуть вас до головної локації – Албанської рів'єри. Не полінуйтеся зупинятись на оглядових майданчиках і насолоджуватися краєвидами. Нам пощастило, і ми потрапили на захід сонця. Тоді поспіхом спустились до підніжжя скелястої гори та звернули на перший пляж, щоб встигнути вхопити останні сонячні проміння у неймовірному морі.



Скелясті гори Албанії / Фото Ірина Бенцак



Вигляд на частину Албанської рів'єри з висоти / Фото Ірина Бенцак

Майже безлюдний пляж Green coast residence став нашою фінальною точкою, де ми, наче маленькі діти, тішились теплому морю лазурного кольору. Саме в цей момент зрозуміли, що не дарма подолали понад 400 кілометрів, аби побачити цю красу. І це лише одна перлина албанського узбережжя, адже далі – неймовірні пляжі Ксамілу, недосліджене Блакитне око та мальовнича Логара, які ми обов'язково відвідаємо наступного разу.



Лазурне море Албанської рів'єри / Фото Ірина Бенцак

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