Майже кожен італієць маю свою улюблену місцину для купання та споглядання на море. Часто відвідування цих локацій "вшиті" у тканину їх сімейних традицій.

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Таємні пляжі Італії

Італія у "до-карантинні" часи була 5 країною за відвідуваністю у світі. Сюди їхали за дослідженням історичних та культурних локацій, за атмосферою та смачною їжею, але набагато рідше – за купанням у морі.

Пляж Сан -Фруттуосо

Рухайтесь на південь, повз чудового Портофіно з його супер яхтами та елітними бутиками, щоб потрапити до скупчень чарівних бухт та прихованих заток. Одне з них – Сан -Фруттуосо, невелика бухта, до якої можна дістатися на човні з Портофіно або пішки по горбистій місцевості. Цей пляж, до речі, існує з X століття!



Абатство 10 -го століття з видом на пляж Сан -Фруттуозо / Фото The Daily Mail

Пляж Кала Мар Морто

Назва цього містечка означає "Мертве море", бо вода тут спокійна, тиха, ніби й не жива. Узбережжя усіяне скельними басейнами, тому цей пляж ідеально підходить для підводного плавання. Лише уявіть собі прозорі смарагдово-зелені води, в які так і хочеться зануритися. Якщо ви не фанат дайвінгу, можна орендувати човен з прозорим дном та роздивлятися морських мешканців, не занурюючись у воду.



Кала Мар Морто в Тоскані / Фото The Daily Mail

Пляж Фронтоне

Пляж Фронтоне (Spiaggia di Frontone) знаходиться на острові Понца, улюбленому місці відпочинку серед місцевих жителів. До нього лише година їзди на південний захід від Рима, а потім – ще трохи на поромі до головного портового міста. Пляж на північному заході острова облямований яскравим синім морем. Звідси ви можете взяти напрокат невеликий човен, кинути якір у захищених бухтах, поплавати в гроти Пілата та побачити серію чарівних підводних печер.



Неймовірні води поблизу острова Понцо / Фото "Інкоматур"

Мис Капо Палінуро

Узбережжя Амальфі є перлиною у вінці італійського узбережжя. Але далі на південь – і подалі від натовпу – знаходиться Чиленто, яке італійці тримали при собі. Тут ж однойменний національний парк, що "відмежовує" скелястий мис Капо Палінуро з недоторканими пляжами від решти світу. Узбережжя оточене глибокими синіми гротами та широкими піщаними пляжами.



Неймовірні води узбережжя мису Капо / Фото The Daily Mail

Місто Тропеа

Регіон Калабрія часто оминають туристи, обираючи більш "доглянуті" напрямки – Сицилію або Сардинію. Але регіон має красу і теплу сердечність, яку люблять багато італійців. Відомий як Берег богів, він також має унікальний рельєф, де зливаються Тірренське та Іонічне моря. Тут розташоване гамірне приморське місто Тропеа. А найбільш відома пам'ятка – мальовниче святилище Санта-Марія-дель-Ізола на вершині скелі. Це є монастир бенедиктинців VI століття.



Монастир біля пляжу в Тропеа / Фото The Daily Mail

Пляж двох сестер

Пляж двох сестер (Spiaggia del Due Sorelle) – один з найвидатніших у цьому районі, названий на честь двох скелястих форпостів – "двох сестер", що піднімаються з моря. Дістатися до пляжу можна лише на човні, але нагородою є кристалічні води та тінь під вапняковими скелями. Поруч знаходиться гарне містечко Нумана.



Кристалічно чисті води / Фото PaesiOnLine

Які умови в'їзду до Італії

Умови починають діяти з 25 жовтня 2021 року.

Вакциновані українці мають заповнити онлайн форму, надати негативний результат ПЛР або експрес тесту та сертифікат про вакцинацію.

Італія визнає:

Comirnaty / Pfizer/BioNTech;

Spikevax / Moderna;

Vaxzevria / AstraZeneca;

Janssen / Johnson & Johnson.

Невакциновані українці теж зможуть в'їхати, але з більшими обмеженнями. На кордоні їм теж треба надати заповнену онлайн форму та негативний результат тестування на COVID. Але ще доведеться відбути обов'язкову 5 денну самоізоляцію та пройти повторне тестування.