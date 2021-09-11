Журналистка 24 канала Ирина Бенцак поделилась личным опытом и рассказала, что стоит увидеть, куда ехать и что есть в Черногории. О активно-пассивном отдыхе читайте далее в нашем материале.

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Сколько стоит отдых в Черногории

Черногория влюбляет с первого взгляда. Вы будете поражены величием гор, которые повсюду будут окружать вас и от которых трудно спрятаться даже в номерах отелей или частных виллах, которые очень популярны в этой стране. Воды Средиземного моря станут второй причиной, почему вы захотите сюда вернуться, ведь они – кристально чистые. Однако лучшей жемчужиной Черногории, на мой взгляд, является Боко-Которский залив – крупнейшая бухта в Адриатическом море. Местные ландшафты и невероятные природные коллаборации завораживают.

Стоимость проживания



Живописные пейзажи Биэлы / Фото Ирина Бенцак

Мы выбрали отель в поселении Биела, расположенном в заливе. Даже небольшой поселок в Черногории бурлит жизнью, но несмотря на это вы сможете здесь найти душевный покой. Вся набережная усыпана заведениями , где до позднего вечера сидят посетители и можно попробовать все: от морепродуктов до бургеров с пивом. Биела поражает живописными видами и пользуется большой популярностью среди туристов. Здесь можно встретить немало украинцев, черногорцев из восточных городов и столицы, а также сербов, боснийцев и хорватов.

Провинция привлекает не только природой. Здесь расположены 2 отеля известной сети Iberostar, которую можно встретить не только в Черногории, но и за ее пределами. В одном из таких отелей мы жили. Стоимость проживания составила около 1000 евро на двоих за 9 ночей, включая двухразовое питание. Огромным плюсом отеля является частный большой пляж с бесплатными зонтиками и шезлонгами.

Прочие расходы

Перелет и страхование стоили 400 евро , еще примерно столько же – остальные расходы (питание, аренда авто, сувениры, шопинг).



Частный пляж отеля / Фото Ирина Бенцак

Городские пляжи рядом были не очень ухоженными и крошечными. Также стоит знать, что в Черногории преобладают каменистые берега. Из развлечений можно найти экскурсии, катамараны и SUP (гребля на доске) . Больше интересного стоит искать в городе Херцег-Нови, который расположен в 12 километрах от поселения. Туда каждые полчаса ездит автобус, стоимость которого 1 евро . Этот спокойный город порадует видами, архитектурой и уютной атмосферой.



Архитектура Херцег-Нови / Фото Ирина Бенцак

Мы решили отказаться от автобусных экскурсий и арендовать авто, чтобы подробнее ознакомиться с ландшафтом страны. И это решение было однозначно лучшим. Площадь Черногории меньше за Львовскую область, поэтому за один день вы успеете увидеть немало. Стоимость аренды авто на 1 сутки составляла 55 евро и дополнительно мы оплачивали топливо. За день успели проехать более 500 километров, увидели 5 городов и были очень довольны.



Замечательная идея взять авто в аренду / Фото Ирина Бенцак

Что посмотреть в Черногории

Начали путешествие с роскошного города Пераст , который считается одним из самых дорогих в Черногории. Там нет пляжей, ведь люди приезжают сюда насладиться видами на роскошных террасах. Узкие улочки и величественная архитектура: Пераст – идеальная локация для ценителей красоты.



Природа в Перасте замечательная / Фото Ирина Бенцак



Невероятная красота / Фото Ирина Бенцак



Настоящие эстеты точно оценят эту архитектуру / Фото Ирина Бенцак

Котор – город, который точно стоит внимания. Но с ним лучше знакомиться со смотровых площадок, где открываются невероятные виды на весь Боко-Которский залив. Один из самых высоких называется View point on Kotor (координаты: 42.406525, 18.793776). Но будьте осторожны и отправляйтесь туда только в ясную погоду, ведь в противном случае рискуете увидеть только облака в нескольких метрах от себя. По дороге туда можно найти немало смотровых площадок, а для любителей экстрима есть зиплайн: свободный полет между горами по тросу стоит 10 евро .



Боко-Которский залив с высоты / Фото Ирина Бенцак



Спуск на зиплайне / Фото Ирина Бенцак

Следующей точкой в нашем путешествии стала столица Подгорица . Она не стоит внимания туристов и своему статусу, мягко говоря, не отвечает. Это хороший вариант прогуляться спокойным городом, посмотреть на новенький мост и сходить на шопинг (цены здесь, как в Украине) . Поэтому, если вы захотите посетить Подгорицу, не ждите многого от этого города, он совсем не туристический . Единственное преимущество – дорога к нему ну очень живописная.



Подгорица удивит величественным мостом / Фото Ирина Бенцак



Живописная дорога в столицу / Фото Ирина Бенцак

Остановка №4 – огромное озеро Шкодер , самое большое на Балканском полуострове. Оно раскинулось между двумя странами – Албанией и Черногорией. Закрученными серпантинам можно подняться и насладиться невероятными видами на горы и водоем. Здесь нет толп туристов и безумного движения авто. Серпантины пустуют, а, следовательно, дают возможность сполна насладиться красотой природы.



Озеро Шкодер с высоты птичьего полета / Фото Ирина Бенцак

Далее следует увидеть Милосер , который порадует уютными городскими пляжами, зелеными парками и лагунами. Оттуда открывается вид на популярный остров Свети-Стефан, который теперь доступен для туристов.



Живописные пляжи Милосера / Фото Ирина Бенцак



Природа в Милосере поражает / Фото Ирина Бенцак



Остров Свети-Стефан, который теперь могут посетить все желающие / Фото Ирина Бенцак

Последняя точка в нашем маршруте – громкая туристическая Будва . Она больше соответствует статусу столицы. Здесь много движения, шума и туристов. Это главная артерия страны.

Гастротур

Если вы приехали в Черногорию – не теряйте возможность и вполне насладитесь свежими морепродуктами . Здесь в каждом заведении найдется немало деликатесов на любой вкус. Особенно мне понравился осьминог на гриле, который здесь подают с овощами и картофелем. Кстати, черногорцы любят щедро добавлять в блюда чеснок, поэтому, если планируете ужин, прихватите с собой жевательные резинки.

На каждом шагу туристам предлагают рыбу и блины . Вместе с тем, в черногорских меню вы найдете немало других европейских блюд: пиццы, пасты и ризотто .



В Черногории стоит пробовать морепродукты / Фото Ирина Бенцак

Однодневная поездка в Албанию

Мы соскучились лежать на пляжах и захотели новых приключений, а потому решили арендовать авто второй раз и посетить Албанию, которая расположена в 80 километрах от Будвы. Из границы мы попали в городок Шкодер и еще раз полюбовались местными красотами гигантского озера, которое имеет идентичное название.



Озеро Шкодер в Албании / Фото Ирина Бенцак



Старинный мост в Шкодере / Фото Ирина Бенцак



Мечеть в Шкодере / Фото Ирина Бенцак

Стоит отметить, что Албания – страна контрастов, особенно после Черногории. Моментами она была похожа на беззаботный и хаотичный Вьетнам. Здесь много полуразрушенных зданий, велосипедисты просто едут под колеса автомобилей, а другие водители будто никогда не слышали о правилах дорожного движения. На дорогах – сплошной хаос, поэтому есть огромные пробки в каждом городе.



Албания очень контрастная страна / Фото Ирина Бенцак

Тирана – столица Албании . Она больше похожа на современный город и имеет много модернистских зданий. Н ескольких часов более чем достаточно, чтобы почувствовать ритм Тираны. Нам же хватило чуть больше часа. Если все же будете иметь возможность посетить столицу, прогуляйтесь по центральным улицам, загляните в один из бункеров (их по всей Албании сотни) и посмотрите на город с высоты. Лучше всего для последнего подойдет монумент Мать-Албания, расположенный в Национальном кладбище мучеников Албании.



Современная столица Албании – Тирана / Фото Ирина Бенцак



Один из бункеров в Тиране / Фото Ирина Бенцак

Но не тратьте много времени на этот город, а двигайтесь на юг – к морю. По дороге можете заглянуть в Дуррес, Берат, город тысячи окон, и Аполлонию Иллирийскую . Горные живописные серпантины приведут вас к главной локации – Албанской ривьере . Не поленитесь останавливаться на смотровых площадках и наслаждаться видами. Нам повезло, и мы попали на закат. Тогда поспешно спустились к подножию скалистой горы и с вернули на первый пляж, чтобы успеть ухватить последние солнечные лучи в невероятном море.



Скалистые горы Албании / Фото Ирина Бенцак



Вид на часть Албанской ривьеры с высоты / Фото Ирина Бенцак

Почти необитаемый пляж Green coast residence стал нашей финальной точкой, где мы, как маленькие дети, радовались теплому морю лазурного цвета. Именно в этот момент поняли, что не зря преодолели более 400 километров, чтобы увидеть эту красоту. И это только одна жемчужина албанского побережья, ведь дальше – невероятные пляжи Ксамила, неисследованный Голубой глаз и живописная Логара , которые мы обязательно посетим в следующий раз.



Лазурное море Албанской ривьеры / Фото Ирина Бенцак

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