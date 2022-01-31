2 мільйони квитків зі знижкою: Wizz Air влаштував одноденний розпродаж

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air організувала розпродаж – 2 мільйони квитків зі знижкою 20%. Акційні квитки можна придбати лише сьогодні!

Перед бронюванням, слід врахувати декілька нюансів. Детальніше про них читайте далі.

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Wizz Air розпродає 2 мільйони квитків

Дешеві квитки доступні на вибраних маршрутах по всьому світу, зокрема, з України. Наприклад, з Києва можна полетіти до Ларнаки (17 євро), Берліну (13 євро), Братислави (9 євро), Ейндховена (15 євро) тощо.

Умови розпродажу:

акціє триватиме лише до 31 січня 2022 року включно;

2022 року включно; вирушити в подорож потрібно до 8 квітня 2022 року;

знижка 20% застосовується для вартості тарифу та не діє на адміністративний збір;

рекламна акція не поширюється на групові бронювання;

вартість найдешевших квитків передбачає перевезення тільки маленької ручної поклажі розміром 40x30x20 сантиметрів;

забронювати квитки можна на офіційному сайті Wizz Air та в мобільному додатку WIZZ.

Ознайомитися із повною картою напрямків лоукостера Wizz Air можна за посиланням



Деталі розпродажу Wizz Air / Скриншот з сайту авіакомпанії

Wizz Air підвищує ціни на квитки: чому

На тлі поширення штаму коронавірусу "Омікрон" авіакомпанія Wizz Air зазнає великих збитків – кількість бронювань різко зменшилася.

Цікаво Скільки Wizz Air витрачає на перевезення одного пасажира

За словами генерального директора Йожефа Вараді, витрати на вхідні ресурси зростають, а паливо, заробітна плата та зміни в нормативно-правових актах посилюють тиск – це спричинює підвищення цін на перельоти.

На скільки саме підвищать вартість, наразі невідомо: у компанії інформації поки не озвучили.