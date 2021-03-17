Прикарпатець оприлюднив загадкове фото: дві річки на Франківщині зустрілися, а вода не змішалась
Ви коли-небудь замислювалися як це, коли одна річка впадає в іншу, як це виглядає і що при цьому відбувається? От на Франківщині таке трапилося – дві річки стали одним цілим.
Джерело:фейсбук Вадима Глушко
Прикарпатець опублікував цікаву світлину на своїй сторінці у Фейсбуці. Мережу зацікавило, чому насправді дві річки не змішуються у таких випадках.
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Річ у тім, що, ймовірно, в місцях їхньої зустрічі різна щільність води.
Гирло, де з'єднуються Лімниця і Чечва. Лімниця через танення снігів несе каламутну воду, – додала в коментарі під фото Галина Романів.
В природі зустрічаються чіткі межі річок і, навіть, морів та океанів, які вражають своїми барвами.
Злиття двох річок, вода яких не змішується / Фото: meteoprog.ua
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