Ви коли-небудь замислювалися як це, коли одна річка впадає в іншу, як це виглядає і що при цьому відбувається? От на Франківщині таке трапилося – дві річки стали одним цілим.

Прикарпатець опублікував цікаву світлину на своїй сторінці у Фейсбуці. Мережу зацікавило, чому насправді дві річки не змішуються у таких випадках.

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Річ у тім, що, ймовірно, в місцях їхньої зустрічі різна щільність води.

Гирло, де з'єднуються Лімниця і Чечва. Лімниця через танення снігів несе каламутну воду, – додала в коментарі під фото Галина Романів.

В природі зустрічаються чіткі межі річок і, навіть, морів та океанів, які вражають своїми барвами.

Злиття двох річок, вода яких не змішується / Фото: meteoprog.ua

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