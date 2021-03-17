Вы когда-нибудь задумывались как это, когда одна река впадает в другую, как это выглядит и что при этом происходит? Вот на Франковщине такое случилось – две реки стали одним целым.

Прикарпатец опубликовал интересную фотографию на своей странице в Фейсбуке. Сеть заинтересовало, почему на самом деле две реки не смешиваются в таких случаях.

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Дело в том, что, вероятно, в местах их встречи разная плотность воды.

Устье, где соединяются Лимница и Чечва. Лимница из-за таяния снегов несет мутную воду, – добавила в комментарии под фото Галина Романова.

В природе встречаются четкие границы рек и даже морей и океанов, которые поражают своими красками.

Слияние двух рек, вода которых не смешивается / Фото: meteoprog.ua

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