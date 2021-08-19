У літній сезон на заморській території чимало туристів. Відпочивальників місцева влада просить якнайшвидше покинути територію.

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Французький острів Мартиніка закривають на карантин

Протягом трьох тижнів на острові Мартиніка будуть зачинені всі магазини, окрім продуктових та аптек, а готелі працюватимуть лише для жителів та працівників. Інші підприємства влада просить організувати можливість працювати дистанційно.



Острів Мартиніка закривають на карантин / Фото Schengenvisainfo

Такі жорсткі карантинні обмеження вводять у зв'язку зі стрімким зростанням хворих на COVID-19. Через спалах за лічені дні кількість недужих сягнула 1200 осіб на 10 тисяч населення, а заповнюваність лікарень – 227%.

Лікарів-добровольців та медсестер Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран закликає допомогти Гваделупі та Мартиніці. Минулого вівторка у заморські райони прибуло 240 медичних працівників.

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Авіакомпанія Air Belgium заявила, що тимчасово не буде перевозити пасажирів на Мартиніку та Гваделупу. Air Belgium також допомагає повернутись додому туристам, які застрягли на острові. Пасажирів, які завчасно встигли придбати квитки та спланувати відпочинок на Мартиніці чи Гваделупі, закликають перенести поїздку та обіцяють повернути кошти.



Туристів закликають не відвідувати поки ці регіони / Фото Unsplash