Придбати квитки кожен охочий може вже зараз, але мінімум на 23 жовтня – саме на цей день запланований перший рейс SkyUp. Польоти здійснюються із Києва в Танзанію на острів Занзібар.

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SkyUp відновила польоти на Занзібар

Квитки на літак доступні за ціною від 290 доларів в один бік та від 604 доларів у дві сторони. Восени перельоти здійснюватимуться двічі на тиждень (у середу та суботу), а вже зі січня планується збільшити кількість до 4 разів (додадуть рейси у вівторок та п'ятницю).



Тепер відвідати Занзібар дуже легко / Фото Unsplash Тепер відвідати Занзібар дуже легко / Фото Unsplash

Умови в'їзду в Танзанію:

громадянам України необхідна віза, яку можна оформити онлайн або після прибуття за 50 доларів;

потрібно надати негативний результат тесту на COVID-19, зроблений за 72 години до перетину кордону;

необхідно заповнити форму не більше, ніж за 24 години до перетину кордону. Отриманий код потрібно буде пред'явити в аеропорті;

обов'язковою є і здача швидкого тесту на COVID-19 по прибутті, він коштує 25 доларів і оплачується на місці.

Що подивитись на Занзібарі

Пляж Нангві



Неймовірний пляж Нангві / Фото Pickvisa

Вважається одним із найкрасивіших місць Занзібара. Він розташований на північному сході острова. Якщо ви шукаєте місце, де блакитна вода поєднується із теплим сонцем, пісочними пляжами та неймовірною природою, тоді вам точно сюди.

Ліс Джозані



Єдиний ліс на Занзібарі / Фото Pickvisa

Унікальне місце на танзанському острові – єдиний ліс. Окрім величезних дерев і тропічних заростів, є ще й на диво мальовниче болото, яке з'явилось внаслідок припливу води у затоці Чвака.

Пляж Матемве



Пляж Матемве – чудове місце для любителів дайвінгу / Фото Pickvisa

Ще один неймовірний пляж, але вже з рифами. Райське місце для любителів дайвінгу та людей, які обожнюють залишатись наодинці з природою.

Дім чудес



Дізнатись історію Занзібару можна у Домі чудес / Фото Pickvisa

Не природою єдиною славиться Занзібар. Якщо вам кортить пізнати історію місцевих народів, їхні звичаї й побут, то прямуйте у Дім чудес. Його легко знайти, адже це найвища будівля у місті Стоун Таун.

Тюремний острів



Острів з тюрмою і табором для людей зі смертельними хворобами / Фото Pickvisa

Танзанія, включно із Занзібаром, має темне минуле. Більше дізнатись про нього можна на Тюремному острові. У різні часи місце використовувалось для утримання рабів та у якості ізоляційного табору для людей зі смертельними хворобами. Сьогодні ж серед старих руїн в'язниці розташувався заповідник для гігантських черепах.

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Ресторан на воді



Цей ресторан на воді має лише 12 столиків / Фото Pickvisa

Заклад The Rock розташований на скалі посеред вод Індійського океану. У ньому можна не лише спробувати вишукані морепродукти, а й насолодитись краєвидами. Порада: бронюйте столик заздалегідь, адже їх лише 12 у ресторані, а охочих відвідати цей заклад – чимало.