Безлюдні місцини завжди притягують туристів. Саме у таких локаціях можна віднайти гармонію зі собою та по-справжньому відпочити. А щоб їх було легше знайти, ми ділимось із вами точними координатами на карті.

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10 дивовижних місць у Франції, де можна побути наодинці з природою

Парк Пірене

Озеро Хуац у національному парку Пірене, який розташований на кордоні з Іспанією. Сюди варто приїхати, щоб насолодитись неймовірним природним тандемом гір, річок та озер. Пірене також славиться одним із найвищих у світі водоспадів — Великий Каскад.

Координати: 42.8427, 0.1400



Неймовірна природа у парку Пірене / Фото Daily mail

Річка Ардеш

Якщо ви хочете поплавати в оточенні скель, рухайтесь до річки Ардеш, яка протікає через знамениту природну арку з пляжами по обидва боки. У цій місцині можна також знайти печерний тунель.

Координати: 44.3837, 4.4186



Скелі та річка Ардеш – чудове місце для відпочинку / Фото the good life france

Замок на річці

Замок на річці Шато-де-валь, що розташувався у регіоні Овернь у південно-центральній частині Франції. У підніжжі палацу є неймовірні пляжі, але, якщо ви хочете усамітнитись з природою, рухайтесь в околиці поселення Ле Монтей. Там є безлюдні скелясті береги, з яких відкривається чудовий краєвид.

Координати: 45.4352, 2.5015



Замок на воді / Фото Dordogne valley travel

Замок Кастельбук

Замок Кастельбук розмістився на скелях у регіоні Лангедок-Руссильон. Внизу протікає річка Тарн – вона чудово підійде для плавання та катання на байдарках.

Координати: 44.3394, 3.4677



Річка у підніжжі замку Кастельбук / Фото Daily mail

Каньйон річки Вердон

Прованс-Альпи дозволить насолодитись кришталево чистою річкою Вердон. Тут повсюди безлюдні та дикі каньйони, де можна насолодитись природою сповна.

Координати: 43.7521, 6.3239



Неймовірний колір води у каньйоні / Фото Pando trip

Озеро Гаубе

Озеро Гаубе вражає бірюзовим кольором води. Тут є неймовірні пляжі, доповнені краєвидами засніжених гір. На озері також є велика скеля для дайвінгу.

Координати: 42.8339, 0.1390



Озеро Гаубе славиться неймовірними краєвидами / Фото Pxfuel

Скелі у Сіян-ла-Каскад

У муніципалітеті Франції Сіян-ла-Каскад є велика скеля з блакитним басейном у підніжжі. Природа навколо вражає пальмами та ліанами, тому це ідеальне місце для відпочинку.

Координати: 43.5625, 6.1889



Скелі та прозора вода – чудове поєднання / Фото Lerelaisdela bresque

Каньйони Клю д'Эглен

Неподалік гамірної Ніцци розташовані дивовижні каньйони Франції. Клю д'Эглен у приморських Альпах – це чиста прозора вода, що стікає з гір, в оточенні блискучих білих скель. Білі каньйони – наче витвори мистецтва, які створила сама природа.

Координати: 43.8637, 6.9058



Каньйони з бірюзовою водою / Фото Maison du canyoning

Пон-дю-Гар

Поєднання природи та величної архітектури завжди заворожує. Якщо ви шукаєте цікаве місце для відпочинку з такими краєвидами, рухайтесь у Пон-дю-Гар. Це популярне серед місцевого населення місце для плавання з багаторівневим римським акведуком. На скелях можна приймати сонячні ванни і є місце для дайвінгу.

Координати: 43.94668, 4.53305



Неймовірне місце з римським акведуком / Фото World history

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Водоспад на річці Віс

Річка Віс творить чудові природні місця, одне з яких розляглось у муніципалітеті Сен-Лоран-ле-Міньє. Тамтешні водоспади захоплюють подих, а річка, яка тече над водосховищем по скельних виступах, дозволяє сповна насолодитись цією красою.

Координати: 43.9247, 3.6624



Річка над водоспадом / Фото Wiki media