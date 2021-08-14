Його відкрили для відвідувачів 13 серпня. Вчені припускають, що тут подавали запечених у меді гризунів.

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Фаст-фуд в Помпеї

Археологи розкопали це приміщення на півночі від археологічного парку Помпеї у 2019 році. Його теж припорошило попелом після виверження Везувію в 74 році до нашої ери.

Експерти вважають, що готова їжа була б виставлена ​​у великих баночках з олією, встановлених в отворах, а ті своєю чергою – бути вирізані у кам’яному прилавку, подібно до сучасних ресторанів на винос. Також під час розкопок знайшли кістки качки, свині, кози та риби та раковини равликів серед осколків глиняної кераміки. Ймовірно, в меню могло бути якесь м’ясо та рагу з морепродуктів.

Стародавній ресторан в Помпеї / Фото Pompeii archaeological park

Повернути оригінальне меню у заклад поки не планують. Натомість можна побачити елементи інтер'єру, добре збережену мармурову підлогу та оснащення ресторану. Це лише 1 з 80 таких ресторанів в районі. Вчені дійшли висновку, що їх використовували бідні жителі стародавніх Помпеїв, у яких не було своєї кухні будинку.

Огляд ресторану: відео