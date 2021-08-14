Его открыли для посетителей 13 августа. Ученые предполагают, что здесь подавали запеченных в меде грызунов.

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Фаст-фуд в Помпеи

Археологи раскопали это помещение к северу от археологического парка Помпеи в 2019 году. Его тоже припорошило пеплом после извержения Везувия в 74 году до нашей эры.

Эксперты считают, что готовая еда была бы выставлена ​​в больших баночках с маслом, установленных в отверстиях, а те в свою очередь - быть вырезаны в каменном прилавке, подобно современным ресторанам на вынос. Также во время раскопок нашли кости утки, свиньи, козы и рыбы и раковины улиток среди осколков глиняной керамики. Вероятно, в меню могло быть какое-то мясо и рагу из морепродуктов.

Древний ресторан в Помпеи / Фото Pompeii archaeological park

Вернуть оригинальное меню в заведение пока не планируют. Зато можно увидеть элементы интерьера, хорошо сохранившуюся мраморный пол и оснащение ресторана. Это лишь 1 из 80 таких ресторанов в районе. Ученые пришли к выводу, что их использовали бедные жители древних Помпей, у которых не было своей кухне дома.

Обзор ресторана: видео