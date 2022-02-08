Знижки на авіаквитки до Дня Валентина: перелік акційних пропозицій

Щороку напередодні Дня всіх закоханих, українські та іноземні авіакомпанії влаштовують розпродаж квитків у найромантичніші країни світу.

У добірці зібрали акції від МАУ та лоукостера Wizz Air, якими можна скористатися тепер. Використайте одну із них, щоб тримати незабутні враження від найромантичнішого свята.

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Знижки від МАУ

Українська авіакомпанія МАУ вже анонсувала знижки до мінус 25% на рейси з України. Придбати акційні квитки можна з 8 по 14 лютого 2022 року. Знижки діють на рейси з 28 лютого по 31 травня 2022 року.

Зокрема, квитки за акційними цінами можна придбати з:

Києва до Вільнюса (від 664 гривень),

(від 664 гривень), Києва до Берліна (від 1003 гривень),

(від 1003 гривень), Києва до Мілану (від 1258 гривень),

(від 1258 гривень), Києва до Мюнхена (від 1272 гривень),

(від 1272 гривень), Києва до Риму (від 1328 гривень),

(від 1328 гривень), Києва до Тбілісі (від 1470 гривень),

(від 1470 гривень), Києва до Праги (від 1470 гривень),

(від 1470 гривень), Києва до Ларнаки (від 1696 гривень),

(від 1696 гривень), Києва до Афін (від 1710 гривень),

(від 1710 гривень), Києва до Барселони (від 1738 гривень),

(від 1738 гривень), Києва до Стамбулу (від 1893 гривень)

(від 1893 гривень) Одеси до Вільнюса (від 1399 гривень),

(від 1399 гривень), Одеси до Берліну (від 1724 гривень),

(від 1724 гривень), Одеси до Стамбулу (від 1837).

Дещо дорожче продають квитки зі знижками до Кишинева, Баку, Лондона, Парижа та Женеви. Крім того, є акційні пропозиції до Каїру та Дубаю.

Знижки від Wizz Air

Угорський лоукостер Wizz Air анонсував 8 лютого цілодобову знижку – мінус 20% на вибрані рейси. Усі перельоти потрібно здійснити до 31 березня 2022 року, проте полетіти за ними можна буде і 14 лютого. Акція поширюється лише на бронювання, здійснені на офіційному сайті компанії.

Знижки від інших авіак омпаній

Пропозиція не поширюється на групові бронювання.

Як показує практика, ближче до 14 лютого свої варіанти знижок можуть запропонувати й інші популярні в Україні авіакомпанії, в тому числі ірландський лоукостер Ryanair, а також українські бюджетні авіаперевізники SkyUp та Bees Airline.

Раніше Bees Airline анонсувала знижки на лютневі рейси з України в Єреван, Тбілісі, Барселону, Шарджу.

Якщо ви плануєте романтичну подорож найближчим часом, радимо слідкувати за новинами авіакомпаній.