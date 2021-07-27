Знайшли авторів записок, виявлених на Говерлі: всі вони із секретного міста Франківськ-16

На початку липня на горі Говерла туристи знайшли пляшку із двома записками. Вони датовані 1971 та 1972 роками.

Тарас Краженко – чоловік, син якого знайшов пляшку, вирішив розшукати авторів записки у Фейсбуці. І декілька з них відгукнулися одразу ж. Однак майже два тижні потому з'ясувалися подробиці закопування "капсули часу".

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На Говерлі виявили записки 50-річної давності

11 липня на найвищій вершині України – горі Говерлі, туристи знайшли пляшку із двома записками, датованими 1971 та 1972 роками.

У записках йдеться, що вершину гори підкорили учні середньої школи 131. Як виявилося, діти, які заховали цю пляшку, мешкали у секретному військовому містечку на околиці Делятина – Івано-Франківськ-16.

Як повідомляє Громадське радіо, знайшов пляшку Назарій – син Тараса Краженка.

Ішли походом дводенним через Говерлу. На другий день на вершині присіли чай попити. Син помітив шматочок скла в землі і розколупав. Дістав пляшку і помітив, що всередині щось є. Зніс вниз і відкрив, – повідомив Тарас.

Чоловік має намір передати свою знахідку Ігорю Вороньку – племіннику першого у списку Григор'єва.

Автори "капсули часу" знайшлися

Побачивши допис у Фейсбуці, Ігор Воронько впізнав у списку свого дядька. Публікацію поширив родичу, а вже через декілька годин усі учасники зі списку знайшлися.

Коли кожен день Facebook переглядаєш, дивишся і бачиш записку 71-го року – перших пів хвилини у мене йшли мурашки шкірою. Потім у мене мурашки продовжувались, коли я уявляв, як це побачить мій дядя і буде в шоці, – говорить Ігор.

За його словами, як д ля нас, так і для тих дітей, які підкорили Говерлу у 71-му – це дійсно визначна подія.

Він також поділився унікальним фото, на якому зафіксований момент закопування пляшки.



Момент закопування пляшки із записками / Фото: Ігор Воронько

Дядько Ігоря – Олександр Григор'єв, зараз живе у Москві. Каже, що побачивши фото, відчув радість та захоплення, й одразу розповів про цю новину однокласникам.

Ми закінчили 9-й клас і, розуміючи, що це наші останні спільні канікули, ми, під керівництвом нашого улюбленого вчителя фізики Скорина Євгена Олександровича, зібралися і піднялися на цю вершину. Таким чином, відзначили наші канікули, – згадує чоловік.

Він додав, що в 131 школі у Делятині, яка мала гриф "цілком секретно", працював його батько. Як відомо, Григор'єв мешкав на Івано-Франківщині до закінчення університету нафти та газу. Після – потрапив на роботу до Якутїї.

За 50 років однокласники роз'їхалися в різні країни, тому обговорюють подію в месенджерах. Пишуть, що останній тиждень всі цим живуть.

Відзначимо, раніше в мережі з'явилося відео, в якому показали, як живе Івано-Франківськ-16 – засекречене місто за колючим дротом.