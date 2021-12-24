Зимові курорти Грузії відкривають сезон: що потрібно знати туристам

Про старт гірськолижного сезону оголосили у Местії, Гудаурі та Годердзі. Відомо, що вони почнуть функціонувати 25 грудня.

Розповідаємо, чого очікувати від цих курортів у сезон 2021 – 2022 року, ціни, а також обов'язкові правила для відвідувачів.

Цікаво Застілля по-грузинськи: особливості культури, яка надихає весь світ

25 грудня у Грузії відкриють популярні гірськолижні курорти

У популярному серед туристів регіоні Местія буде запущено відкриту канатну дорогу. Вона зв'яже центр міста з курортом Хацвалі, а також новий десятимісний комплекс на горі Зурулді. Довжина канатної дороги становить 1 421 метр, а швидкість її руху – 6 метрів на секунду. На курорті Хацвалі функціонують 4 гірськолижні траси, протяжністю 7 кілометрів, які розраховані на лижників усіх категорій.

Популярні зимові курорти Грузії відкривають сезон / Фото Unsplash

На курорті Тетнулді працюватиме 5 канатних доріг та 5 лижних трас.

У Гудаурі працюватиме 18 канатних шляхів. Любителям катання на лижах та сноубордах запропонують 22 траси, довжиною 70 кілометрів. На курорті Годердзі є 2 великі канатні дороги та лижна траса завдовжки 7 кілометрів.

Гірськолижна інфраструктура в популярному серед туристів курорті Бакуріані не працюватиме через кліматичні умови.

До теми Від екстриму до сімейного відпочинку: 5 гірськолижних курортів Грузії

Правила перебування на гірськолижних курортах Грузії

Згідно з цими правилами, закрита канатна гондола, що вміщає 10 людей, зможе перевозити лише 8 пасажирів. Щодо канатних доріг відкритого типу, то вони зможуть працювати з повним навантаженням.

Туристи повинні дотримуватися всіх правил і профілактичних заходів проти коронавірусу – дотримуватися дистанції та не знімати маски.

Скільки коштує відпочинок на гірськолижних курортах Грузії

Середня вартість турів до Грузії на січень 2022 року на тиждень із перельотом стартує від 23 тисячі гривень на двох.

Правила в'їзду до Грузії

Необхідний повний курс вакцинації. Невакцинованим потрібно мати негативний ПЛР-тест. На третій день таким туристам доведеться пройти повторний тест власним коштом.

їхати у Грузію необхідно із видрукованою довідкою, оскільки у додатку "Дія" сертифікат не зчитується.