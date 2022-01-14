Зібрати речі й вирушити в подорож просто зараз: 5 незаперечних причин відвідати Грузію

Грузія – держава, яка асоціюється з постійними святами, вином та гостинними мешканцями. Є безліч причин, щоб вирушити до цієї країни, тож, не дивно, що останнім часом Грузія дедалі частіше користується популярністю серед туристів.

Ось 5 причин, чому слід мандрувати до Грузії. Повірте, відвідавши її, переконаєтеся, що більшість стереотипів про цю країну – правда.

Читайте також Зимовий відпочинок у Грузії: які курорти мають попит у січні

5 причин відвідати Грузію

Старовинні церкви

Грузія – дуже релігійна країна. Вона прийняла християнство ще в 324 році нашої ери. Тому, очевидно, що сповнена красивих та старовинних храмів у неймовірних місцях.

Деякі з них є об'єктами всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як-от собор Светіцховелі в Мцхеті або собор Баграта в Кутаїсі, інші ж перебувають у важкодоступних місцях, звідки відкриваються видовищні пейзажі, наприклад, на висоті 2 170 метрів, біля підніжжя гори Казбек, розкинулася одна з найпопулярніших – Гергетська церква.



Церква Гергетської Трійці / Фото iStock

Цікавими є й наступні: собор Самеба, монастирі Джварі, Ікалто та Давид-Гареджі, церква Успіння Пресвятої Богородиці, базиліка Анчісхаті та інші. Всіх не перелічиш, тож, складайте маршрут так, щоб відвідати якомога більше святинь.

Печерні міста

У Грузії розташовані одні з найнезвичайніших печерних міст Європи. Звісно, чимало з них вже перетворилися на руїни, втім, є й вцілілі. Тому, вони так само є приводом для відвідування цієї колоритної країни.

Найдавнішим є Уплісцихе, стародавнє поселення, яке притягує до себе тих, що бажають зануритися в атмосферу справжньої старовини. Печери міста зберігають 3000-річну історію. До слова, місцевість входить в список ЮНЕСКО.



Печерні міста Уплісцихе / Фото iStock

Серед інших – Давид-Гареджі, величезний монастирський комплекс, висічений у скелі гори Гареджа, і Вардзія, захопливе підземне місто, у якому колись проживало 2 000 ченців.

Кухня

Грузинська кухня – відома у всьому світі, як одна з найсмачніших. Про їхні застілля ходять легенди.

У Грузії існує унікальне свято – супра. Це ціла церемонія, що починається з прийому традиційних страв та напоїв, теплих розмов та продовжується піснями, танцями й тостами.

В основний раціон грузинів входять чимало зелені, овочів та бобових. Яке ж застілля без таких національних страв як лобіо, хінкалі, хачапурі та чахохбілі. Проте найпочесніше місце на столі посідає соковите м'ясо у найрізноманітніших варіаціях.



Грузинська кухня – одна з причин відвідати країну / Фото iStock

Повірте, побувавши на цій унікальній трапезі, ви подивитеся на грузинів зовсім під іншим кутом. І пам'ятайте: варто забути про всі дієти та просто насолоджуватися смачною їжею.

До теми Застілля по-грузинськи: особливості культури, яка надихає весь світ

Вино

Грузія – країна, де виробляють чимало напоїв, що славляться своїм неповторним ароматом та смаком у всьому світі. Втім, національним надбанням країни вважається вино. Тут це не просто напій, який можна випити – це культура і спосіб життя грузинів. Грузія без вина – не Грузія!



Вино – національне надбання Грузії / Фото UnSplash

Колискою грузинського виноробства називають Кахетію. Дослідники стверджують, що перші винороби в цьому регіоні з'явилися ще в Х столітті до нашої ери.

Слід зауважити, що тамтешнє вино виготовляється за стародавньою кахетинською технологією із застосуванням особливих глечиків квеврі. Технологія настільки унікальна, що її внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Гостинність

За грузинським прислів'ям, "гості – це Божий дар". Саме так можна описати гостинність у Грузії. Так, як приймають гостей у цій країні, не зустріти більше ніде.



Грузини – надзвичайно гостинний народ / Фото UnSplash

Їхня щедрість і гостинність нерідко набувають форми великої кількості їжі та ще більше напоїв. Зокрема, й на вищезгаданому традиційному застіллі супра.

Тож, будьте певні, у Грузії на вас чекають завжди!