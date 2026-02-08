Де народився Жуль Верн і чим це місто зваблює туристів, окрім 12-метрового механічного Слона

Це місто у Франції гармонійно поєднує спадщину Жуля Верна з сучасними мистецькими проєктами. Тут туристи здобувають унікальний досвід мандрівки між минулим та майбутнім.

А мовиться про затишний Нант. І з посиланням на lonelyplanet.com розповідаємо про нього докладніше.

Чому варто їхати у Нант – місто Жуля Верна, механічного Слона і 50 тисяч квітів?

Жуль Верн народився у Нанті 8 лютого 1828 року, як зазначає енциклопедія Britannica. Це портове місто на річці Луара, тут письменник прожив до 20 років. Спостерігаючи за кораблями, він надихався на майбутню успішну творчість, яка згодом втілилася у "Двадцять тисяч льє під водою", "Навколо світу за 80 днів" та інші шедеври.

У Нанті є Музей Жуля Верна, він відкрився у 1978 році в особняку XIX століття на пагорбі Сент-Ан. Експозиція містить рукописи, особисті речі письменника, ілюстрації до романів та унікальні предмети, зокрема глобус, компас і орган – прототип інструмента з "Наутілуса".

А проте головною сучасною атракцією Нанта вважають Машини Острова Нанта. Це унікальний артистичний проєкт на території колишніх корабелень, що поєднує вигадані світи Жуля Верна та механічний всесвіт Леонардо да Вінчі.

Найвідоміша розвага – Великий Слон у 12 метрів заввишки, який може переносити до 52 пасажирів та розпилює воду з хобота. Галерея загалом демонструє процес створення механічних тварин, а Карусель Морських Світів має 27 рухомих морських створінь на трьох рівнях.

Інша важлива локація – замок герцогів Бретані кінця XV століття. Всередині – Музей історії Нанта з 32 залами та понад 1150 експонатами, що розповідають про ключові події в історії замку та міста, зокрема про атлантичну работоргівлю, світові війни, індустріалізацію та розвиток порту.

Ось який у наші дні Нант – з механічним Слоном у 12 метрів заввишки й замком XV століття: дивіться відео royaventurera

І обов'язково слід завітали у Ботанічний сад Жарден де Плант, що займає 7 гектарів та є одним із чотирьох найбільших ботанічних садів Франції. Тут є понад 10 тисяч видів рослин, більш як 50 тисяч квітів, зокрема унікальні камелії, магнолії, секвої, орхідеї та епіфіти. Історія саду сягає 1688 року.

Прогулятися варто й середньовічним кварталом Буффе з бруківкою, фахверковими будинками та затишними закладами. Це центр міста, що зберігає автентичний шарм старого Нанта. Вражають готична базиліка Сен-Ніколя, площа Руаяль та собор Сен-П'єр-е-Сен-Поль.

