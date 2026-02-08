Где родился Жюль Верн и чем этот город обольщает туристов, кроме 12-метрового механического Слона
- Нант, город рождения Жюля Верна, сочетает наследие писателя с современными художественными проектами, такими как Машины Острова Нанта.
- Нант предлагает туристам посетить Музей Жюля Верна, замок герцогов Бретани, Ботанический сад Жарден де Плант и средневековый квартал Буффе.
Этот город во Франции гармонично сочетает наследие Жюля Верна с современными художественными проектами. Здесь туристы получают уникальный опыт путешествия между прошлым и будущим.
А речь идет об уютном Нанте. И со ссылкой на lonelyplanet.com рассказываем о нем подробнее.
Почему стоит ехать в Нант – город Жюля Верна, механического Слона и 50 тысяч цветов?
Жюль Верн родился в Нанте 8 февраля 1828 года, как отмечает энциклопедия Britannica. Это портовый город на реке Луара, здесь писатель прожил до 20 лет. Наблюдая за кораблями, он вдохновлялся на будущее успешное творчество, которое впоследствии воплотилось в "Двадцать тысяч лье под водой", "Вокруг света за 80 дней" и другие шедевры.
В Нанте есть Музей Жюля Верна, он открылся в 1978 году в особняке XIX века на холме Сент-Ан. Экспозиция содержит рукописи, личные вещи писателя, иллюстрации к романам и уникальные предметы, в частности глобус, компас и орган – прототип инструмента с "Наутилуса".
Однако главной современной достопримечательностью Нанта считают Машины Острова Нанта. Это уникальный артистический проект на территории бывших верфей, сочетающий вымышленные миры Жюля Верна и механическую вселенную Леонардо да Винчи.
Самое известное развлечение – Большой Слон в 12 метров высотой, который может переносить до 52 пассажиров и распыляет воду из хобота. Галерея в целом демонстрирует процесс создания механических животных, а Карусель Морских Миров имеет 27 подвижных морских созданий на трех уровнях.
Другая важная локация – замок герцогов Бретани конца XV века. Внутри – Музей истории Нанта с 32 залами и более 1150 экспонатами, рассказывающих о ключевых событиях в истории замка и города, в частности об атлантической работорговле, мировых войнах, индустриализации и развитии порта.
Вот какой в наши дни Нант – с механическим Слоном в 12 метров высотой и замком XV века: смотрите видео royaventurera
И обязательно следует посетить Ботанический сад Жарден де Плант, занимающий 7 гектаров и являющийся одним из четырех крупнейших ботанических садов Франции. Здесь есть более 10 тысяч видов растений, более 50 тысяч цветов, в частности уникальные камелии, магнолии, секвойи, орхидеи и эпифиты. История сада достигает 1688 года.
Прогуляться стоит и в средневековом квартале Буффе с брусчаткой, фахверковыми домами и уютными заведениями. Это центр города, сохраняющий аутентичный шарм старого Нанта. Поражают готическая базилика Сен-Николя, площадь Руаяль и собор Сен-Пьер-е-Сен-Поль.
Какие еще туристические магниты Франции точно стоит посетить?
Конечно, прежде всего следует сказать про Эйфелеву башню. К слову, сначала ее планировали демонтировать после Всемирной выставки 1889 года, но передумали, потому что локация очень понравилась туристам. В конце концов, в этом смысле ничего не изменилось и по сей день.
А еще обратите внимание на Вьенн. Этот городок в 30 километрах от Лиона когда-то был важным центром Римской империи. Он славится древним театром, где ежегодно проводят фестиваль Jazz à Vienne. А прогулку в центре вообще называют "путешествием во времени", где каждый пейзаж превосходит предыдущий.
Частые вопросы
Почему Нант является важным городом для литературы?
Нант является городом, где родился известный писатель Жюль Верн. Он прожил здесь до 20 лет и вдохновлялся на написание своих известных произведений, таких как "Двадцать тысяч лье под водой" и "Вокруг света за 80 дней". В Нанте есть Музей Жюля Верна, который содержит много рукописей и личных вещей писателя.
Какие основные туристические аттракции есть в Нанте?
В Нанте есть уникальный проект "Машины Острова Нанта", который содержит и механического Большого Слона, способного переносить до 52 пассажиров. Также здесь расположен замок герцогов Бретани с Музеем истории Нанта, а Ботанический сад Жарден де Плант поражает разнообразными растениями.