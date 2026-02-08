А речь идет об уютном Нанте. И со ссылкой на lonelyplanet.com рассказываем о нем подробнее.

Почему стоит ехать в Нант – город Жюля Верна, механического Слона и 50 тысяч цветов?

Жюль Верн родился в Нанте 8 февраля 1828 года, как отмечает энциклопедия Britannica. Это портовый город на реке Луара, здесь писатель прожил до 20 лет. Наблюдая за кораблями, он вдохновлялся на будущее успешное творчество, которое впоследствии воплотилось в "Двадцать тысяч лье под водой", "Вокруг света за 80 дней" и другие шедевры.

В Нанте есть Музей Жюля Верна, он открылся в 1978 году в особняке XIX века на холме Сент-Ан. Экспозиция содержит рукописи, личные вещи писателя, иллюстрации к романам и уникальные предметы, в частности глобус, компас и орган – прототип инструмента с "Наутилуса".

Однако главной современной достопримечательностью Нанта считают Машины Острова Нанта. Это уникальный артистический проект на территории бывших верфей, сочетающий вымышленные миры Жюля Верна и механическую вселенную Леонардо да Винчи.

Самое известное развлечение – Большой Слон в 12 метров высотой, который может переносить до 52 пассажиров и распыляет воду из хобота. Галерея в целом демонстрирует процесс создания механических животных, а Карусель Морских Миров имеет 27 подвижных морских созданий на трех уровнях.

Другая важная локация – замок герцогов Бретани конца XV века. Внутри – Музей истории Нанта с 32 залами и более 1150 экспонатами, рассказывающих о ключевых событиях в истории замка и города, в частности об атлантической работорговле, мировых войнах, индустриализации и развитии порта.

И обязательно следует посетить Ботанический сад Жарден де Плант, занимающий 7 гектаров и являющийся одним из четырех крупнейших ботанических садов Франции. Здесь есть более 10 тысяч видов растений, более 50 тысяч цветов, в частности уникальные камелии, магнолии, секвойи, орхидеи и эпифиты. История сада достигает 1688 года.

Прогуляться стоит и в средневековом квартале Буффе с брусчаткой, фахверковыми домами и уютными заведениями. Это центр города, сохраняющий аутентичный шарм старого Нанта. Поражают готическая базилика Сен-Николя, площадь Руаяль и собор Сен-Пьер-е-Сен-Поль.

