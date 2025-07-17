На острів Мотутапу, що у затоці Хауракі, інструкторка з активного відпочинку Катрін переїхала у 2023 році. Там вона провела 9 неймовірних і водночас складних місяців. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на блог мандрівниці.

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Які є переваги життя на віддаленому острові?

Упродовж 700 років острів Мотутапу був безлюдним, а зараз тут живуть хіба що працівники або волонтери екологічних проєктів і програми управління островом, постійних мешканців немає. Добратися на мальовничий острів можна поромом з Окленда, який курсує лише раз на тиждень, або дамбою з острова Рангітото.

За словами Катрін, життя на віддаленому острові дозволяє повністю поринути у свої думки, відпочити та розслабитися без міської метушні. Єдиний шум, який тут можна почути, – це спів пташок та звуки річки і моря. Під час роботи нічого не відвертало її увагу.

Якщо ви любите спостереження за зірками та астрологію, то робота на віддаленому острові була б суперкрутою,

– додала дівчина.

Мотутапу дуже мальовничий – тут є багато пішохідних доріжок, зелені пагорби, широкі пляжі, вид на море, інші острови та вулкан. Катрін почувалася тут у цілковитій безпеці – вона не боялася гуляти вночі і навіть могла не закривати двері до свого помешкання.

На острові було дуже мало людей, то ж Катрін назвала його "раєм для інтровертів". Ще один плюс – тут нема де витрачати гроші, тому можна добряче зекономити.

Немає головних вулиць, магазинів, кінотеатрів чи пабів, де можна було б витратити всі гроші. Це робить острів чудовим місцем для початку заощаджень на майбутні поїздки,

– наголосила Катрін.



Вид з острова Мотутапу / Фото Catrin Explores

Які мінуси віддаленого життя?

Однак життя на майже безлюдному острові має і мінуси. Перший – це доступність. Добратися на материк пором можна лише раз на тиждень. За їжею та водою потрібно їхати в інші місця, адже на Мотутапу нема магазинів. У таких випадках доводиться використовувати водне таксі.

Перш ніж погоджуватися на віддалену роботу, проведіть невелике дослідження щодо доступності зручностей та частоти отримання необхідних речей,

– порадила Катрін.

Екстравертам на острові буде складно, адже тут доводиться спілкуватися з одними й тими ж самим людьми й загалом, окрім прогулянок та споглядання за природою, розваг немає. Якщо ви любите активне життя, то перебування на такому острові може стати для вас справжнім випробуванням: "Починаєш божеволіти, застрягаючи в одному місці, з тими ж пейзажами та тими ж людьми".



Захід сонця на Мотутапу / Фото Catrin Explores

Життя на острові може бути неймовірним і жахливим водночас. Усе залежить від людини та її індивідуальних потреб.