Своїм досвідом мандрівок винними регіонами світу Кетлін поділилася з Business Insider, повідомляє 24 Канал. Експертка зауважила, що є всього 5 місць з 77, в які вона готова повернутися хоч завтра.

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Які винні регіони світу найкращі?

Долина Напа, Каліфорнія, США. Кетлін порівняла це місце з "Діснейлендом для дорослих, які люблять вино". Тут є 75-кілометровий велосипедний маршрут, який простягається крізь мальовничі виноградники, понад 400 виноробень і десятки дегустаційних залів. Кетлін могла б провести у Напі все життя, і їй би не було нудно.

Тоскана. Італія. Тоскана – це унікальне місце, яке в реальності навіть краще, аніж його показують у кіно.

Це духовна батьківщина італійського вина. Тут є неймовірні краєвиди на пагорби, засіяні оливковими деревами, виноградниками, чарівними фермерськими будинками, соняшниками, середньовічними замками і чарівними містами,

– сказала Віллкокс.

Макларен Вейл, Австралія. В Австралії є багато винних регіонів, та експертці найбільше до душі припав Макларен Вейл. Це місто розташоване за 45 хвилин їзди на південь від Аделаїди. Тут, серед незайманих пляжів затоки Сент-Вінсент і гір хребта Маунт-Лофті, панує ідеальний спокій. Найбільше мандрівниці сподобалися виноробні Hugh Hamilton, Serafino і Oxenberry.



Виноград дозріває під сонцем / Фото Grape Things, Pexels

Долина річки Брід, Південна Африка. Виноробні Південної Африки експертка назвала "одними з найпрогресивніших у світі". У долині річки Брід, яка оточена високими горами, є багато люксових бутиків, які продають вина преміумклас, та великі кооперативи, що вироблять більш доступні вина.

Бордо. Франція. По лівий берег річки Жиронди тут виготовляють каберне совіньйон, а по правий – мерло. Окрім великої кількості виноробень, у Бордо можна відвідати музеї, прогулятися вулицями й помилуватися чарівною архітектурою, "повисіти" у винних барах. Що важливо, Бордо розташоване всього за 2 години їзди від Парижа, тому цей регіон точно варто відвідати, якщо приїхали подивитися на Ейфелеву вежу.

До речі, раніше ми писали про найсмачнішу їжу, яку туристи колись куштували за кордоном. Деякі з цих страв – дуже прості, а особливого смаку їм додала атмосфера місця.