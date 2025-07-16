У Великої Британії є до 6 тисяч островів різного розміру. Та один з них тривай час був найбезпечнішим на планеті. Про сумнозвісний острів Грюйнард 24 Канал розповідає з посиланням на Express.co.

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Що відомо про острів Грюйнард?

Цей клаптик землі в однойменній затоці Грюйнард має всього лиш два кілометри довжини та один кілометр ширини. Однак у часи Другої світової війни тут відбувалися небезпечні події, які ще на довго зробили Грюйнард закритим для людей.

Грюйнард відомий під назвою "острів сибірської виразки". Прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль боявся, що нацистська Німеччина може розробити біологічну зброю і відчайдушно прагнув випередити Гітлера. Через це на острові розгорнули урядову програму з розробки біологічної зброї. Вчені прагнули знайти спосіб використання сибірської виразки як зброї.

Довідка. Сибірська виразка – це небезпечне інфекційне захворювання, яке уражає людей та тварин. Існує в трьох формах – шкірній, легеневій та кишковій. Без лікування може призвести до швидкої смерті. Спори бактерії дуже стійкі й можуть зберігатися в довкіллі десятки років.

Чи вдався урядовий експеримент з біологічною зброєю?

На той момент ніхто не знав про те, що відбувається на острові, адже програма була секретна. Для експерименту вчені використовували овець – вони прив'язали їх у різних місцях острова, а після того розпили бактерію. Вдихнувши її, вівці померли за кілька днів.

Експеримент визнали успішним і вчені покинули Грюйнард, а сибірська виразка залишилася там на роки. Острів залишався забрудненим упродовж десятків років, аж поки у 1981 році екоактивісти не розпочали інформаційну кампанію, щоб змусили уряд прибрати за собою.

Зрештою вони досягли свого через 5 років – команда вакцинованих від сибірської виразки вчених ступила на острів у захисних костюмах, щоб очистити його. На повне усунення небезпечної бактерії пішло 4 роки – 24 квітня 1990 року острів Грюйнард був оголошений вільним від сибірської виразки і безпечним для населення.

Однак археологи стверджують, що спори бактерії все ще залишилися глибоко в ґрунті, а тому Грюйнард буде непридатним для життя ще багато років.