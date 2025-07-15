Як Егісхайму вдалося зберегти середньовічний шарм?

Егісхайм розташований у регіоні Ельзаз, який славиться своїми виноробнями. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Express.co.

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Секрет Егісхайма полягає в його унікальному плануванні – концентричні кола вузьких провулків оточують центральний замок, кожен з яких обрамлений ретельно збереженими фахверковими будинками,

– пояснила французька експертка Меріанн Спаркс.

Цей дизайн датується 13 століттям і є рідкісним для Європи. У поєднанні з дерев'яними віконницями і великою кількістю квітів на них він створює атмосферу казкового місця. Існує думка, що саме Егісхайм надихнув студію Disney під час створення мультфільму "Красуня і Чудовисько". Село, у якому жила Белль, змалювали з Егісхайму.



Мальовничий Егісхайм у Франції / Фото PHILIPPE SERRAND, Pexels

Місцева влада суворо стежить за збереженням особливої середньовічної архітектури Егісхайму, а тому змінювати фасади будівель без офіційного дозволу – заборонено. У 2013 році Егісхайм визнали найкрасивішим селом Франції.

Чим зайнятися в Егісхаймі?

Окрім мальовничих вузьких вуличок, у Егісхаймі є руїни замку Сен-Леон, який звели в 11 столітті. Також тут варто відвідати сімейні виноробні і скуштувати місцеві вина – Рислінг та Гевюрцтрамінер. Найпопулярніші виноробні регіону – Domaine Gruss & Fils та Domaine Bruno Hertz. Тут можна замовити дегустацію та купити вино додому.