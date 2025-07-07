Влітку популярними є подорожі на море, в гори, в архітектурні міста Європи, та чому б не організувати подорож казковими місцями? Така мандрівка точно запам'ятається на все життя. 24 Канал з посиланням на Travel off Path розповідає, де у Європі є місця, які можна побачити в улюблених мультиках.

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5 місць з мультиків, які можна побачити наяву

"Крижане серце" – місто Гальштат в Австрії

Місто Еренделл з мультфільму "Крижане серце" дуже нагадує австрійський Гальштат, який розташований посеред Альп. Тут також є озеро та засніжені гори. Старовинна архітектура міста та вузькі звивисті вулички надають Гальштату дійсно казкової атмосфери. Поціновувачам мультика про Анну та Ельзу точно варто приїхати сюди взимку.



Засніжений Гальштат в Австрії / Фото Riccardo, Pexels

"Спляча красуня" – замок Нойшванштайн в Німеччині

На високому пагорбі у німецьких Альпах стоїть замок, яким надихнулися творці мультфільму про Сплячу красуню. Замок Нойшванштайн – це справжній прототип замку, у якому жила принцеса Аврора. Насправді замок колись був резиденцією баварського короля, який побудував його у цьому місці, аби милуватися красою природи.



У Німеччині можна побачити замок Сплячої красуні / Фото Jonathan Goerke, Pexels

"Красуня та Чудовисько" – місто Рікевір у Франції

Село, у якому жила Белль до того, як потрапила в замок Чудовиська, змалювали з французького містечка Рікевір, що у мальовничому регіоні Ельзас.



Рікевір надихнув творців "Красуні і Чудовиська" / Фото CC Stauch

"Русалонька" – Шийонський замок у Швейцарії

Замок принца, у якого до нестями закохалася Аріель, змалювали з Шийонського замку, що у Швейцарії. Ця казкова будівля розташована на березі Женевського озера і є найвідомішим замком країни.



Замок у Шийоні / Фото Glen De Jonghe

"Рапунцель: заплутана історія" – Мон-Сен-Мішель у Франції

Замок з мультика про Рапунцель дуже нагадує комплекс Мон-Сен-Мішель, що стоїть на острові біля північного узбережжя Франції. Це місце настільки дивовижне, що дійсно не схоже на справжнє.



Під час припливів місто повністю оточене водою / Фото Saraipara Ideal School & College

Улюблені мультфільми Disney оживають не лише на екрані – їхній дух можна відчути у старовинних замках, вузьких середньовічних вуличках і мальовничих краєвидах по всій Європі. Подорожуючи цими місцями ми на мить повертаємось у дитинство, де магія можлива, а добро завжди перемагає.