Вілла Епекуен в Аргентині – дуже тихе поселення, зважаючи на те, що воно розташоване лише за шість кілометрів від гамірного міста. Після затоплення там жив лише один чоловік, який уже помер, розповідає 24 Канал, посилаючись на Express.

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Історія курорту, який зруйнувало стихійне лихо

Село заснували у 1920-х роках, і воно було з'єднане зі столицею Аргентини потягом. Оскільки поселення було розташоване біля солоного озера, що начебто мало цілющі властивості, з часом воно стало відомим курортом.

Сюди приїжджали відпочивальники з Буенос-Айреса протягом 60 років. Усе змінилося одного дня в 1985 році. 6 листопада сейша, або стояча хвиля, спричинена рідкісним погодним явищем, прорвала дамбу поблизу, а потім і ту, що захищала село. Рівень води сягнув піку в 10 метрів.



Відпочивальники у 1980 році / Фото International Business Times UK

Після того, як це село було затоплено, воно стало непридатним для життя, і більше його ніхто не відбудовував.

На момент повені в Епекуені працювало близько 280 туристичних об'єктів, зокрема готелі, гостьові будинки та комерційні підприємства. Відомо, що з листопада по березень з 1950-х по 1970-ті роки їх відвідали 25 тисяч туристів.

Який вигляд має покинутий курорт зараз

У 2009 році вода почала відступати, залишивши після себе моторошний пейзаж. Пабло Новак, який народився в цьому селі у 1930 році, був єдиним мешканцем, що повернувся додому. Він прожив там до своєї смерті у 2024 році.



Село після затоплення / Фото "Вікіпедія"

Зараз у Віллі Епекуен збереглися руїни, що вкриті шаром білої та сірої солі. Тепер його відвідують лише зацікавлені мандрівники та фотографи, які шукають незвичайних краєвидів.