Село Буркут розташоване в долині між гірськими хребтами Чивчинський і Гринявський. Це одне з найвіддаленіших поселень Карпат, адже за кілька кілометрів – кордон України з Румунією, розповідає 24 Канал.

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Як курортне село стало занедбаним поселенням

Колись Буркут славився джерелами з лікувальною водою, тому до села з'їжджалися на оздоровлення звідусіль. А було це два століття тому.

За словами наукового співробітника Верховинського нацпарку, в "курортні часи" в Буркуті було 14 будинків, де приймали людей. Воду не лише пили – у ній приймали ванни, адже було досліджено, що вона потрапляє в організм також через капіляри. До Першої світової війни в Буркуті навіть був тенісний корт.

У селі також функціонував військовий госпіталь, де водою лікували поранених солдатів. З того часу до наших днів збереглися хіба що обеліски й написи з військового цвинтаря.



Покинуті будинки у 2016 році / Фото "Вікіпедія"

Село залишається безлюдним з 2008 року. Тоді мешканців села евакуювали під час повені, і з того часу додому ніхто не повернувся. Підтоплення, до слова, не раз ставало головною причиною того, що люди покидали свої будинки.

Де розташоване село Буркут: карта

У 2018 році село почали відновлювати. Чотири роки тому там функціонувало дві садиби, де приймали туристів. Голова селищної ради, до якої входить Буркут, розповідав, що місцева влада планує розвивати там туризм.