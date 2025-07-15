Яка їжа за кордоном найсмачніша?

На анонімному форумі Reddit користувачі розповіли про страви, які вони куштували за кордоном і ніколи не забудуть. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також Сюди причалюють яхти знаменитостей: де у Європі відпочивають зірки

Цікаво, що багато з цих страв – не якісь вишукані чи екзотичні. Деякі – абсолютно прості, але завдяки атмосфері їхнім смак виявився дуже особливим.

Я ніколи не забуду багет, який я їв у Франції із самим лише маслом. Ось і все. Я думав, що це найкраще, що я коли-небудь куштував. Озираючись назад, я розумію, що, мабуть, це був саме той час і те місце для ідеальної страви, і це був просто дуже смачний багет,

– розповів один з користувачів.

Багато туристів погодилися, що багети у Франції дуже смачні саме через атмосферу та місце. Хоча насправді сама випічка нічим не відрізняється.

Особливо мандрівники відзначили тайську кухню. Один користувач сказав, що суп з локшини кхао сой – найсмачніша страва в світі. Інший – розповів про тайський десерт з манго і рисом.

Ще одна туристка розповіла, як їла дуже смачні краби, приготовані у морській воді та политі місцевою закваскою і свіжим маслом з ферми. Це було на острові Хайда-Гваї біля узбережжя Канади.

Користувачі також хвалили японську кухню – суші, крабові ніжки, грибний суп тощо. Одна туристка склала цілий список найсмачніших страв, які вона куштувала за кордоном. До нього увійшли:

качіо е пепе – паста з тертим сиром, яку готують у Римі;

бун ча – смажена свинина з локшиною, яку подають у В'єтнамі;

кислий йогуртовий сир з Йорданії;

червоне грузинське вино квеврі;

салат з козячого сиру та персиків у Марокко тощо.

Багато користувачів згадали й про італійське морозиво, яке асоціюється у них з відпусткою у Європі.