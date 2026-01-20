Досить вірити в ці міфи: українка розповіла про свої справжні враження від життя в Азії
- Українська блогерка Саша розвіяла міфи про життя в Азії, зазначивши, що медицина є якісною та доступною, а транспорт і житло різноманітними та зручними.
- Блогерка відзначає, що в Азії є багато доглянутих районів, безпечне середовище, а повноцінний обід у закладі коштує близько 5 доларів.
Українка, яка рік проживала в Польщі, вирушила в Азію, щоб отримати власний досвід життя в різних країнах регіону. Вона відвідала кілька держав і зазначає, що її враження виявилися значно позитивнішими, ніж вона очікувала.
Як насправді виглядає життя в Азії?
Українська блогерка Саша рік тому переїхала з Польщі до Азії. За цей час вона пожила й побувала в Таїланді, В'єтнамі, Малайзії, Індонезії та на Філіппінах. Дівчина зізнається: перед переїздом у неї було багато страхів і тривог, однак більшість очікувань так і не справдилися.
Одним із головних міфів, за словами Саші, була медицина. Вона боялася, що лікування буде неякісним, лікарі недосвідченими, а туристам доведеться чекати тижнями. У реальності ж у багатьох азійських країнах повний медичний чек-ап коштує близько 100 доларів, запис до лікаря можливий уже наступного дня, а результати аналізів часто готові того ж дня. У клініках працюють ввічливі та компетентні спеціалісти, а пацієнтам нерідко надають перекладача.
Ще один поширений стереотип – це погане повітря та хаос на дорогах. Блогерка зазначає, що в Азії є транспорт абсолютно різного класу: від бюджетних байків до сучасних автомобілів і електрокарів, а сервіси таксі працюють стабільно.
Щодо житла, Саша також очікувала старі квартири з поганими умовами, якщо бюджет менше тисячі доларів. Насправді вона живе у новій квартирі за 330 доларів на місяць із прибиранням і регулярною зміною постелі, без тарганів і "живності". Найдорожче житло, яке вона орендувала, коштувало 650 доларів і включало сніданки, прибирання, спортзал, басейн та охорону.
Побоювання щодо побуту й поєднання роботи з подорожами також не підтвердилися. За її словами, в Азії не обов'язково готувати: повноцінний обід у закладі коштує близько 5 доларів, десерт 2 долари. Прання, сушіння й складання речей обходяться у кілька доларів, а прибирання часто вже включене у вартість житла.
Саша також розвінчує міфи про антисанітарію. Хоч чистота не всюди на першому місці, тут є багато доглянутих районів і чистих пляжів. А страхи щодо безпеки, особливо для дівчат, виявилися безпідставними – блогерка каже, що почувається тут спокійніше, ніж у багатьох країнах Європи, адже люди загалом дружелюбні та неагресивні.
Навіть користувачі на платформі Reddit стверджують, що якщо порівнювати рівень злочинності в Азії та Америці, то він значно нижчий саме в Азії.
