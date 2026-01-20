Полезная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на публикацию страницы Kanevvska.
Как на самом деле выглядит жизнь в Азии?
Украинская блогерша Саша год назад переехала из Польши в Азию. За это время она пожила и побывала в Таиланде, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах. Девушка признается: перед переездом у нее было много страхов и тревог, однако большинство ожиданий так и не оправдались.
О жизни в Азии / инстаграм kanevvska
Одним из главных мифов, по словам Саши, была медицина. Она боялась, что лечение будет некачественным, врачи неопытными, а туристам придется ждать неделями. В реальности же во многих азиатских странах полный медицинский чек-ап стоит около 100 долларов, запись к врачу возможна уже на следующий день, а результаты анализов часто готовы в тот же день. В клиниках работают вежливые и компетентные специалисты, а пациентам нередко предоставляют переводчика.
Еще один распространенный стереотип – это плохой воздух и хаос на дорогах. Блогерша отмечает, что в Азии есть транспорт абсолютно разного класса: от бюджетных байков до современных автомобилей и электрокаров, а сервисы такси работают стабильно.
Относительно жилья, Саша также ожидала старые квартиры с плохими условиями, если бюджет меньше тысячи долларов. На самом деле она живет в новой квартире за 330 долларов в месяц с уборкой и регулярной сменой постели, без тараканов и "живности". Самое дорогое жилье, которое она арендовала, стоило 650 долларов и включало завтраки, уборка, спортзал, бассейн и охрану.
Опасения относительно быта и совмещения работы с путешествиями также не подтвердились. По ее словам, в Азии не обязательно готовить: полноценный обед в заведении стоит около 5 долларов, десерт 2 доллара. Стирка, сушка и складывание вещей обходятся в несколько долларов, а уборка часто уже включена в стоимость жилья.
Саша также развенчивает мифы о антисанитарии. Хоть чистота не везде на первом месте, здесь есть много ухоженных районов и чистых пляжей. А страхи относительно безопасности, особенно для девушек, оказались безосновательными – блогерка говорит, что чувствует себя здесь спокойнее, чем во многих странах Европы, ведь люди в целом дружелюбные и неагрессивные.
Даже пользователи на платформе Reddit утверждают, что если сравнивать уровень преступности в Азии и Америке, то он значительно ниже именно в Азии.
