За словами Наталії Куновської (Natalia Kunowska), в липні 2011 році вона була студенткою Краківського університету науки і техніки та відвідала Санкт-Петербург в рамках міжнародного студентського обміну.

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Вона зізналася, що не раз згадувала про пляшку з посланням.

Десять років тому я зі своєю подругою засмагала на пляжі. Тоді нам в голову прийшло написати лист. Ми знайшли пляшку, поклали його і кинули в море, додавши номер телефону і купюру 10 рублів для залучення уваги,

– розповіла жінка у соціальній мережі.

Нещодавно Наталія отримала повідомлення від чоловіка на ім'я Максим, який виявився екологом. Той повідомив, що знайшов записку поруч з місцем, де вона була кинута.

Полька вибачилася перед ним за сміття, а в пості доклала фото пляшки з різницею в десять років. Також порадила не змінювати часто номер телефону.