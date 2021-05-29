По словам Натальи Куновской (Natalia Kunowska), в июле 2011 году она была студенткой Краковского университета науки и техники и посетила Санкт-Петербург в рамках международного студенческого обмена.

Читайте также: Гастротур Полтавщине: какие заведения стоит посетить

Она призналась, что не раз вспоминала о бутылке с посланием.

Десять лет назад я со своей подругой загорала на пляже. Тогда нам в голову пришло написать письмо. Мы нашли бутылку, положили его и бросили в море, добавив номер телефона и купюру 10 рублей для привлечения внимания,

– рассказала женщина в социальной сети.

Недавно Наталья получила сообщение от человека по имени Максим, который оказался экологом. Тот сообщил, что нашел записку рядом с местом, где она была брошена.

Полька извинилась перед ним за мусор, а в посте приложила фото бутылки с разницей в десять лет. Также посоветовала не менять часто номер телефона.