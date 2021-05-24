Travel24 за підтримки SKODA KAMIQ пропонує добірку закладів, які варто відвідати у Полтаві. Кожен знайде щось для себе.
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Козацька броварня
У цьому закладі подають живе крафтове пиво та страви української кухні. Найчастіше гості рекомендують скуштувати ковбаски власного виробництва, картопляні чипси, чебуреки й реберця.
Риба
Цей ресторан вважається чи не найкращим серед рибних в місті. Тут є все: колоритний інтер'єр, літня тераса, ввічливі офіціанти й, звісно, смачна кухня.
Крім молюсків, можна замовити суші та різні види морських й океанічних риб.
Тераса Територія М'яса
Ресторан по праву входить до переліку найкращих в Полтаві, хоча й не претендує на звання ресторану високої кухні – все досить просто і ситно.
Відвідувачі відзначають мідії в соусі, смажену тюльку, свинячі реберця в смородиновому соусі та скумбрію на грилі. Крім того, тут можна замовити піцу, бургери та суші.
Міміно
Якщо полюбляєте грузинську кухню, то вам сюди. Тут подають майже всі популярні страви цієї країни – хачапурі, долму, хінкалі та шашлики. Очевидно, що й вино теж.
Попри грузинську назву, меню ресторану містить страви й європейської кухні.
Амічі
Це невелике кафе з різноманітним вибором їжі. Тут готують пасти, піцу, салати, суші та роли, а також гарячі страви та десерти. У меню великий вибір вин і кави.
У вихідні для дітей проводяться майстер-класи з приготування піци.
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Чим дістатися?
Ідеальним варіантом буде SKODA KAMIQ, яка оснащена передовими технологіями Sport Chassis Control – режим спортивного водіння. Ця модель на всі випадки життя. Вона поєднує в собі переваги кросовера і позашляховика. Витрати палива становлять 4 літри на 100 кілометрів. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAMIQ набирає від 8,3 секунди. Звісно, як і в будь-якій моделі SKODA, безпека тут на вищому рівні: 9 подушок безпеки (Side Assist і Passenger Protection).
SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com
Детальніше про авто SKODA KAMIQ дивіться у тест-драйві:
Смачного!