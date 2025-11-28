Не Монако чи Париж: назвали найрозкішніше місто Європи

Зазвичай, коли йдеться про найрозкішніше місто, то на думку спадає Париж, Монако чи Лондон. Однак виявилося, що найшикарніше місто розташоване у Швейцарії.

Як пише Daily Mail, Женеву було визнано найрозкішнішим містом Європи, повідомляє 24 Канал. Цей куточок Швейцарії відомий як особливо дороге місце, де ціни значно вищі, аніж у багатьох інших європейських містах.

Дивіться також Де відчути справжню Італію: експертка назвала незвичайні місця, куди варто поїхати вже

Чому Женеву назвали найбільш розкішним містом?

За даними фінансової технологічної компанії Wise, вартість пива в Женеві може досягати 10 швейцарських франків (525 гривень), а середня ціна становить близько 8 швейцарських франків (420 гривень).

Середня ціна пляшки води становить 4,14 швейцарських франків, що еквівалентно 217 гривням. Крім того, обід в недорогому ресторані коштує в середньому 26 швейцарських франків (1365 гривень).

У місті також в середньому 18,20 п'ятизіркових готелів на 100 кілометрів квадратних, що перевершує Лондон з показником 16,58.

Як Женеву визнали найрозкішнішим містом Європи?

Женева отримала цей титул після того, як дослідження визнала її найрозкішнішим європейським містом для подорожей з "індексом шику" 98,3.

Нове дослідження PrivateUpgrades проаналізувало дані Booking, Michelin і Golf course по 94 європейських містах і 30 країнах, виявивши, які міста пропонують найкращий доступ до розкоші. Остаточний індекс розраховується на основі комбінації цих факторів.

До речі, на другому місці рейтингу розкішних міст опинилася Ніцца (Франція), після якої йдуть Амстердам у Нідерландах.

Що відомо про найдорожчі місця світу?