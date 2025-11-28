Не Монако чи Париж: назвали найрозкішніше місто Європи
- Женеву визнано найшикарнішим містом Європи за дослідженням з "індексом шику" 98,3.
- Місто відрізняється високими цінами на пиво, воду і обіди, а також великою кількістю п'ятизіркових готелів.
Зазвичай, коли йдеться про найрозкішніше місто, то на думку спадає Париж, Монако чи Лондон. Однак виявилося, що найшикарніше місто розташоване у Швейцарії.
Як пише Daily Mail, Женеву було визнано найрозкішнішим містом Європи, повідомляє 24 Канал. Цей куточок Швейцарії відомий як особливо дороге місце, де ціни значно вищі, аніж у багатьох інших європейських містах.
Чому Женеву назвали найбільш розкішним містом?
За даними фінансової технологічної компанії Wise, вартість пива в Женеві може досягати 10 швейцарських франків (525 гривень), а середня ціна становить близько 8 швейцарських франків (420 гривень).
Середня ціна пляшки води становить 4,14 швейцарських франків, що еквівалентно 217 гривням. Крім того, обід в недорогому ресторані коштує в середньому 26 швейцарських франків (1365 гривень).
У місті також в середньому 18,20 п'ятизіркових готелів на 100 кілометрів квадратних, що перевершує Лондон з показником 16,58.
Як Женеву визнали найрозкішнішим містом Європи?
Женева отримала цей титул після того, як дослідження визнала її найрозкішнішим європейським містом для подорожей з "індексом шику" 98,3.
Нове дослідження PrivateUpgrades проаналізувало дані Booking, Michelin і Golf course по 94 європейських містах і 30 країнах, виявивши, які міста пропонують найкращий доступ до розкоші. Остаточний індекс розраховується на основі комбінації цих факторів.
До речі, на другому місці рейтингу розкішних міст опинилася Ніцца (Франція), після якої йдуть Амстердам у Нідерландах.
Що відомо про найдорожчі місця світу?
Женева, яку часто вважають одним з найдорожчих міст Європи, також є глобальним діловим центром, що приваблює людей з усього світу. Цікаво те, що до рейтингу шикарних міст також увійшов швейцарський Цюрих, посівши четверте місце.
Не так давно його було визнано найдорожчим містом світу у 2025 році за індексом вартості життя, складеним Numbeo. Однак Женева, як і низка швейцарських міст, також потрапили до рейтингу.
Швейцарія дійсно є однією з найдорожчих країн Європи, однак це не єдине місце світу, де дуже дорого. Як свідчать дані аналітиків, Сінгапур також входить до списку найдорожчих місць за вартістю життя у 2025 році.
Серед найдорожчих місць для відпочинку також Ісландії, де середні витрати становлять понад 400 доларів на день.
