На світлинах, зроблених в Карпатах у сутінках 14 січня, видно, як олені спокійно ходять засніженим лісом, не зважаючи на фотографа Мирона Марецького.

Кадри оленів опублікував фотограф Мирон Марецький у групі "Тваринний світ України" в Фейсбуці.

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Як відомо, один самець живе з багатьма самками. Полювання на оленів окремих, поширених, видів дозволяється під час сезону полювання. Вбивство більшості оленевих суворо заборонене.







Мирон Марецький у Карпатах "спіймав" на камеру стадо оленів

Нагадаємо, нещодавно Мирон Марецький в Карпатах "спіймав" на фото рись.