На фотографиях, сделанных в Карпатах в сумерках 14 января, видно, как олени спокойно ходят по заснеженному лесу, несмотря на фотографа Мирона Марецкого.

Кадры оленей опубликовал фотограф Мирон Марецкий в группе "Животный мир Украины" в Фейсбуке.

​Смотрите также "Википедия" выбрала лучшие снимки памятников культуры Украины в 2020 году: 10 победных фото

Как известно, один самец живет с многими самками. Охота на оленей отдельных, распространенных видов разрешается во время сезона охоты. Убийство большинства оленевых строго запрещено.







Мирон Марецкий в Карпатах "поймал" на камеру стадо оленей

Напомним, недавно Мирон Марецкий в Карпатах "поймал" на фото рысь.