166 метрів над морем: де стоїть замок Санта-Барбара з панорамою, яку неможливо забути

Якщо ви хочете побачити Аліканте з висоти пташиного польоту, не обов'язково визирати з вікна літака. Можна просто стати на тисячолітню кам'яну стіну.

Адже у цьому місті є гора Бенакантиль, де стоїть замок Санта-Барбара – одна з найбільших середньовічних споруд Іспанії. З посиланням на barcelo.com розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також Мало хто знає про це здатне вразити красою місце, де знімали "Зоряні війни" і "Гру престолів"

Головний символ Аліканте – замок Санта-Барбара: навіщо туди підійматися?

Замок Санта-Барбара стоїть на вершині гори Бенакантиль на висоті 166 метрів над рівнем моря просто над пляжем Постігет – тож його видно з будь-якої точки Аліканте. Офіційний сайт замку castillodesantabarbara.com характеризує комплекс як одну з найбільших середньовічних фортець Іспанії.

Гора Бенакантиль сама по собі цікава. З берега її силует нагадує обличчя людини, на яке місцеві давно кажуть "голова мавра" (маврами називали мусульманське населення півночі Африки та Піренеїв). За легендою, це скам'янілий правитель фортеці, що зводив очі до неба після смерті своєї доньки.

Власне, сучасну назву міста Аліканте пов'язують з іменем тієї самої доньки Кантари та її коханого Алі – вони нібито не могли бути разом через трагічні обставини та загинули. Це шанований місцевими фольклор, та вчені все ж назву міста виводять від ще давньогрецьких засновників колонії Akra Leuke – Біла Скеля.

Ось який вигляд має замок Санта-Барбара в Аліканте в Іспанії: дивіться відео JoTheTraveller

Перші ж фортечні укріплення на Бенакантилі з'явилися в IX столітті за часів мусульманського панування. А доленосною стала дата 4 грудня 1248 року, день Святої Варвари (це і є Санта Барбара), коли майбутній король Кастилії Альфонсо X відбив замок у маврів і назвав його на честь святої того дня.

Нинішнього вигляду замок набув у XVI столітті. Там є три рівні: нижній XVI – XVIII століть, середній із залом Філіппа II, Бастіоном Королеви й Двором Зброї XIV – XVI століть, та верхній – найдавніший, IX – XIII століть. Зі стін відкривається панорама на 360 градусів на місто, бухту і Середземне море.

Дістатися на вершину можна у кілька способів – пішки через парк Ерета і квартал Санта-Крус, мікроавтобусом від порту, або на ліфті з проспекту Хуана Баутісти Лафори навпроти пляжу Постігет. Вхід до замку безплатний.

