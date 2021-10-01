Замість тюльпанового поля: на Буковині з'явилася осіння атракція з 50 тоннами гарбузів

Для туристів постійно з'являються нові цікаві локації. Цього разу для них відкрили справжнє гарбузове "поле".

Воно розкинулося у селі Мамаївці Чернівецької області. У теплу пору на цій території квітло тюльпанове поле.

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На Буковині з'явилася локація з гарбузами

Атракцію із 50 тоннами гарбузів відкрили власники тюльпанового поля.

На площі у кілька гектарів розташовано близько 50 тонн гарбузів. Половину із них ми вирощували самі, іншу – закупляли. Чимало гарбузів привезли з Херсона,

– заявив власник поля Валентин Венгринюк.

За його словами, на полі є гарбузова алея, гарбузовий боулінг, басейн з гарбузами, гойдалки, фотозона з гарбузами та задекорований "Запорожець".

Також відвідувачам пропонують скуштувати гарбузову піцу.

Гарбузове "поле" на Буковині / Фото Віталія Олійника, Укрінформ

Вартість входу з людини – 50 гривень, діти до 10 років – безкоштовно.

Очікується, що прийматимуть відвідувачів до 20 жовтня.