Закрите авіасполучення з Білоруссю: як повернутися українцям

В Україні з опівночі 26 травня 2021 року закривають авіасполучення з Білоруссю і скасовують всі рейси. Як повернутися українцям з-за кордону – читайте у матеріалі.
Таке рішення стало реакцією на екстрену посадку літака з Протасевичем у Мінську та його подальше затримання. У Євросоюзі також заборонили білоруським авіакомпаніям польоти на свою територію.
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За інформацією Державної прикордонної служби України, за останній тиждень з 17 по 24 травня між Україною та Білоруссю було 80 рейсів. 6 тисяч людей було оформлено як на в'їзд, так і на виїзд до Білорусі. З них – 2,3 тисячі громадяни України, повідомляє видання "Гордон".
Як добиратися українцям
Посол України в Білорусі Ігор Кизим дав кілька порад українцям. Перше, що треба зробити, – це звернутися до консульства на гарячу лінію. Там кожен випадок розглядається окремо.Останній літак з Мінська прилітає до Києва 25 травня о 23:40, а вилітає туди о 20:05
Основний варіант, як можна виїхати з Білорусі – це наземний транспорт. З Мінська до Києва їхати приблизно 12 годин.
Якщо людина є громадянином України і не проживає тут на постійній основі, то обмежень на виїзд з Білорусі у неї немає. Автобуси регулярно їздять до України з Мінська, Гомеля, Бреста. І до кордону, і до Києва, Чернігова,
– розповів посол.
Якщо все ж хочете добратися літаком, то можна полетіти до Стамбулу. А звідти – до Києва.
Лікування у Білорусі
Людям, які їдуть на лікування до Білорусі чи з лікування, також краще звернутися до посольства.
Але якщо у таких людей є офіційне запрошення від білоруських лікувальних закладів, то ці питання з білоруським МОЗ і прикордонниками ми вирішували. Люди безперешкодно приїжджали наземним транспортом,
– заявив Ігор Кизим.
Транзитні поїздки через Білорусь
Іноземець, який прилітає до країни, крім ПЛР-теста, має піти на обов'язкову самоізоляцію терміном у 10 днів.
Пізніше українське посольство уточнило, що українцям, які з 26 травня прилітають до Білорусі транзитом, необхідно заявити про мету свого прибуття під час проходження прикордонного контролю. У разі отримання дозволу на транзитний проїзд, необхідно протягом 24 годин виїхати наземним транспортом до України.
Як бути українцям, які постійно проживають у Білорусі
Для таких українців діють певні обмеження, які ще раніше запровадила білоруська влада.
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Для виїзду з Білорусі, навіть для простого повернення до України, їм потрібно отримати спеціальні дозволи. Влада Білорусі просто так не випускає своїх громадян і людей, які постійно проживають в країні.