Закрите авіасполучення з Білоруссю: як повернутися українцям

Таке рішення стало реакцією на екстрену посадку літака з Протасевичем у Мінську та його подальше затримання. У Євросоюзі також заборонили білоруським авіакомпаніям польоти на свою територію.

Читайте також: Містична Україна: місця, від яких стає моторошно

За інформацією Державної прикордонної служби України, за останній тиждень з 17 по 24 травня між Україною та Білоруссю було 80 рейсів. 6 тисяч людей було оформлено як на в'їзд, так і на виїзд до Білорусі. З них – 2,3 тисячі громадяни України, повідомляє видання "Гордон".

Посол України в Білорусі Ігор Кизим дав кілька порад українцям. Перше, що треба зробити, – це звернутися до консульства на гарячу лінію. Там кожен випадок розглядається окремо.

Останній літак з Мінська прилітає до Києва, а вилітає туди о

Основний варіант, як можна виїхати з Білорусі – це наземний транспорт. З Мінська до Києва їхати приблизно 12 годин.

Якщо людина є громадянином України і не проживає тут на постійній основі, то обмежень на виїзд з Білорусі у неї немає. Автобуси регулярно їздять до України з Мінська, Гомеля, Бреста. І до кордону, і до Києва, Чернігова,

– розповів посол.

Якщо все ж хочете добратися літаком, то можна полетіти до Стамбулу. А звідти – до Києва.

Лікування у Білорусі

Людям, які їдуть на лікування до Білорусі чи з лікування, також краще звернутися до посольства.

Але якщо у таких людей є офіційне запрошення від білоруських лікувальних закладів, то ці питання з білоруським МОЗ і прикордонниками ми вирішували. Люди безперешкодно приїжджали наземним транспортом,

– заявив Ігор Кизим.