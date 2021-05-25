Таке рішення стало реакцією на екстрену посадку літака з Протасевичем у Мінську та його подальше затримання. У Євросоюзі також заборонили білоруським авіакомпаніям польоти на свою територію.

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За інформацією Державної прикордонної служби України, за останній тиждень з 17 по 24 травня між Україною та Білоруссю було 80 рейсів. 6 тисяч людей було оформлено як на в'їзд, так і на виїзд до Білорусі. З них – 2,3 тисячі громадяни України, повідомляє видання "Гордон".

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