Такое решение стало реакцией на экстренную посадку самолета с Протасевичем в Минске и его дальнейшее задержание. В Евросоюзе также запретили белорусским авиакомпаниям полеты на свою территорию.
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По информации Государственной пограничной службы Украины, за последнюю неделю с 17 по 24 мая между Украиной и Беларусью было 80 рейсов. 6 тысяч человек было оформлено как на въезд, так и на выезд в Беларусь. Из них – 2,3 тысячи граждане Украины, сообщает издание "Гордон".
Как добираться украинцам
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим дал несколько советов украинцам. Первое, что нужно сделать, – это обратиться в консульство на горячую линию. Там каждый случай рассматривается отдельно.
Основной вариант, как можно уехать из Беларуси – это наземный транспорт. Из Минска в Киев ехать примерно 12 часов.
Если человек является гражданином Украины и не проживает здесь на постоянной основе, то ограничений на выезд из Беларуси у нее нет. Автобусы регулярно ездят в Украину из Минска, Гомеля, Бреста. И к границе, и в Киев, и в Чернигов,
– рассказал посол.
Если все же хотите добраться самолетом, то можно улететь в Стамбул. А оттуда – в Киев.
Лечение в Беларуси
Людям, которые едут на лечение в Беларуси или с лечения, также лучше обратиться в посольство.
Но если у таких людей есть официальное приглашение от белорусских лечебных учреждений, то эти вопросы с белорусским Минздравом и пограничниками мы решали. Люди беспрепятственно приезжали наземным транспортом,
– заявил Игорь Кизим.
Транзитные поездки через Беларусь
Иностранец, который прилетает в страну, кроме ПЦР-теста, должен уйти на обязательную самоизоляцию сроком в 10 дней.
Позже украинское посольство уточнил, что украинцы, которые с 26 мая прилетают в Беларусь транзитом, необходимо заявить о цели своего прибытия во время прохождения пограничного контроля. В случае получения разрешения на транзитный проезд, необходимо в течение 24 часов выехать наземным транспортом в Украину.
Как быть украинцам, которые постоянно проживат в Беларусси
Для таких украинцев действуют определенные ограничения, которые еще раньше ввели белорусские власти.
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Для выезда из Беларуси, даже для простого возвращения в Украину, им нужно получить специальные разрешения. Власти Беларуси просто так не выпускает своих граждан и людей, постоянно проживающих в стране.