Такое решение стало реакцией на экстренную посадку самолета с Протасевичем в Минске и его дальнейшее задержание. В Евросоюзе также запретили белорусским авиакомпаниям полеты на свою территорию.

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По информации Государственной пограничной службы Украины, за последнюю неделю с 17 по 24 мая между Украиной и Беларусью было 80 рейсов. 6 тысяч человек было оформлено как на въезд, так и на выезд в Беларусь. Из них – 2,3 тысячи граждане Украины, сообщает издание "Гордон".

Как добираться украинцам

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим дал несколько советов украинцам. Первое, что нужно сделать, – это обратиться в консульство на горячую линию. Там каждый случай рассматривается отдельно.

Последний самолет из Минска прилетает в Киев 25 мая в 23:40, а вылетает туда в 20:05

Основной вариант, как можно уехать из Беларуси – это наземный транспорт. Из Минска в Киев ехать примерно 12 часов.

Если человек является гражданином Украины и не проживает здесь на постоянной основе, то ограничений на выезд из Беларуси у нее нет. Автобусы регулярно ездят в Украину из Минска, Гомеля, Бреста. И к границе, и в Киев, и в Чернигов,

– рассказал посол.

Если все же хотите добраться самолетом, то можно улететь в Стамбул. А оттуда – в Киев.

Лечение в Беларуси

Людям, которые едут на лечение в Беларуси или с лечения, также лучше обратиться в посольство.

Но если у таких людей есть официальное приглашение от белорусских лечебных учреждений, то эти вопросы с белорусским Минздравом и пограничниками мы решали. Люди беспрепятственно приезжали наземным транспортом,

– заявил Игорь Кизим.

Транзитные поездки через Беларусь

Иностранец, который прилетает в страну, кроме ПЦР-теста, должен уйти на обязательную самоизоляцию сроком в 10 дней.

Позже украинское посольство уточнил, что украинцы, которые с 26 мая прилетают в Беларусь транзитом, необходимо заявить о цели своего прибытия во время прохождения пограничного контроля. В случае получения разрешения на транзитный проезд, необходимо в течение 24 часов выехать наземным транспортом в Украину.