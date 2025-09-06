Клімат на Закарпатті тепліший, ніж у похмурому Львові, – подумала я і вирішила провести останні дні літа у сонячному й п'янкому регіоні. Це точно було правильне рішення, адже коротка мандрівка на термальні води та виноградники повністю перевершила очікування.

Про вікенд на Закарпатті, екскурсії на виноробню, ціни та чесний відгук про термальні води – читайте в ексклюзивному репортажі 24 Каналу.

Термальні води Косино: які ціни та чи варто їхати?

Моїм місцем призначення став оздоровчо-рекреаційний комплекс "Косино", що у Берегівському районі. Я не раз бачила фотографії цієї жовтої води в соцмережах, яка, скажу відверто, справляла на мене не найкраще враження, а тому не мала жодних очікувань від мандрівки. Даремно!

Перше, що відчувається по приїзду на Закарпаття, – це інше повітря. Воно тут м'яке й тепле. Здається, наче за рогом от-от побачиш море. Відчуття, що потрапила в іншу країну додають атмосферні будиночки з червоною черепицею на дахах та виноградними лозами у кожному дворі й угорські хвилі на радіо. Хто давно не був за кордоном, тому точно сподобається така атмосфера.

Лікувальні термальні води у цій місцевості випадково виявили ще у 80-х роках минулого століття. Тоді радянські геологи шукали нафту, а натрапили на мінеральну воду. Купання у такій воді позитивно впливає на організм, а особливо корисне для людей з захворюваннями опорно-рухового апарату, серцево-судинної та нервової систем тощо.

При проживанні у готелі, який розташований на території комплексу, відвідування усіх термальних басейнів, аквапарку та спа-зони входить у вартість. Ціна за найдешевший номер на двох з триразовим харчуванням стартує від 9 тисяч гривень. До речі, у ресторані на шведській лінії готують страви угорської кухні. Банош на сніданок і бограч на обід – що може бути краще?



Басейн з термальною водою / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Термальні води можна відвідати і без ночівлі в готелі. Вхідний квиток на день за дорослого коштує 1500 гривень, для дітей ростом до 150 сантиметрів вхід безкоштовний. У вартість входить 30 хвилин перебування у саунах, за решту часу у спа доведеться доплатити.

На території комплексу є безліч різних басейнів – термальні, прісні, контрастні тощо. Термальна вода – тепла, а іноді навіть здається гарячою. Її температура сягає від +34 до +40 градусів, залежно від басейну. Хоча на вигляд вода може здатися не дуже привабливою, та купатися у ній – суцільне задоволення. Особливий релакс відчувається, якщо з гарячого басейну заходити у холодний. М'язи розслабляються, а сили відновлюються.

Важливо! У термальній воді радять не перебувати довше, ніж 20 хвилин по 3 рази на день.



У цьому басейні здається, що плаваєш між скелями / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Вранці, коли повітря ще не встигло прогрітися, басейни парують і ваблять своєю гарячою водою. У цей період ще практично нема людей, тож можна насолодитися ідеальною тишею і співом пташок.

До речі, на території можна побачити оленя Надю, яка охоче підходить до відвідувачів та їсть з рук. Вона поводиться тут вільно – наче справжня господиня.



Мешканка комплексу – Надя / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

На території комплексу точно не буде скучно, навпаки – треба знайти час, щоб обійти усі зони. Влітку тут працював аквапарк з безліччю гірок, але з 1 вересня його закрили до наступного сезону. Родзинкою аквапарку є басейн, що імітує справжні хвилі. Саме він збирав найбільше дітей і дорослих.

Щоправда, в аквапарку слід бути дуже обережним. Тут постійно хтось падав через слизьку підлогу, і я – серед цих людей. Заходити згодом у солену термальну воду з побитими ліктями було не дуже приємно.



Басейн з хвилями перед закриттям / Фото Софії Мінджоси

На термальних водах панує особлива атмосфера спокою, релаксу і абсолютної відсутності будь-якої метушні. Це ідеальне місце, щоб відпочити після важкого робочого тижня, досхочу поїсти та набратися енергії.

Виноробня та дегустації: куди піти біля "Косино"?

За 15 кілометрів від комплексу розташована виноробня Шато Чизай. Таксі туди й назад вартуватиме 600 гривень. Раджу бронювати екскурсію заздалегідь, оскільки може не виявитися вільних місць. Вартість екскурсії з дегустацією вин коштує 300 гривень. Безалкогольний квиток коштуватиме 175 гривень. Тим, хто не вживає алкоголь, тут пропонують сік власного виробництва.



Шато Чизай / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Я точно рекомендую побачити це місце та відчути його особливу атмосферу. Екскурсоводка проводить дуже цікаву екскурсію, під час якої можна побачити виноградники, тематичний музей, величезні місткості з нержавіючої сталі, в кожній з яких зберігається 38 тонн вина, а в найбільших – 60 тонн.



Бочки, в яких зберігається вино / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

На виробництві досить прохолодно, оскільки тут дотримуються правильного температурного режиму – +12 – +15 градусів. Щойно спускаєшся до нього, то одразу відчуваєш різкий запах вина.

Витримані вина, які виготовляють лише з особливого урожаю, зберігаються у дубових бочках.



Вино у дубових бочках / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Після екскурсії – дегустація вин, де пропонують 8 різноманітних видів та снеки до них. Зручно, що усім відвідувачам роздали бланки, у яких можна було поділитися враженнями від кожного вина, щоб запам'ятати, яке найбільше сподобалося.



Дегустація вин у Шато Чизай / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Які ще виноробні є неподалік?

Винний підвал "Nota bene". Це крафтова сімейна виноробня історія якої розпочалася у 1994 році.

Сімейна виноробня "Варга". Саме у родини Варга закуповують лозу більшість маленьких виноградарських господарств.

Крафтова виноробня "Терруар" у Мукачево. Тут дегустаційна зала і музей розташовані у печері. Цікаво, що виноробня спеціалізується лише на сухих винах.

Виноробня "Stakhovsky Wines", яка вирощує сорти винограду трамінер рожевий, мерло та сапераві.

Де пообідати з видом на виноградники?

Місце, яке мені особливо сподобалося, – ресторан "Мала Гора" від виноробні "Чизай". Тут можна прогулятися поміж виноградників, зробити красиві фото та просто насолодитися моментом. Ресторан розташований прямо посеред виноградників, то ж тут відкриваються дивовижні краєвиди.



Виноградники на Закарпатті / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Ціни у ресторані, як для такої локації, помірні. За обід з угорської ухи, салату з качки, виноградних равликів, запечених равликів з сиром та келиха білого сухого вина ми заплатили 1000 гривень. Підібрати вино з локальної винної карти допоможуть офіціанти.

Обід посеред виноградників / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

На Закарпатті Україна відкривається зовсім по-іншому. Тут вона п'янка, тепла й по-особливому колоритна. Для тих, хто хоче поєднати релакс з гастрономічними враженнями, – це ідеальне місце. Та найголовніше – після цієї подорожі дуже хочеться повернутися туди ще раз.